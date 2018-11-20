Звезда «Бедной Насти» Дмитрий Исаев ответил на обвинения экс-жены в измене и пагубной привычке

Большинству зрителей российский актер Дмитрий Исаев знаком по суперпопулярному сериалу «Бедная Настя», где он сыграл роль наследника престола Александра II. После съемок в этой мыльной опере Исаев стал настоящим секс-символом. Но несмотря на поразительную популярность, артист предпочитал на комментировать свою личную жизнь. Оказалось, ему было что скрывать — вторая жена, балерина Инна Гинкевич, после развода обвинила его в измене с ее подругой Оксаной Рожок.
«Постепенно я стал понимать, что эти отношения иссякли. Расставание было неизбежным, и я ушел. Однако с Оксаной мы начали встречаться лишь через полгода, не сразу. Так что она меня не отбивала. Инна и Оксана действительно много лет дружили, но на тот момент, когда я начал новые отношения после развода, их связь уже оборвалась», — рассказал актер в эфире программы «Судьба человека».
Дмитрий честно признался, что часть обвинений Инны имеют под собой почву — он действительно некоторое время страдал от алкогольной зависимости. Однако Гинкевич настаивала, что покупала экс-супругу дорогостоящие лекарства, но спустя много лет Исаев опроверг эту информацию: «Мы все с вами читаем научную литературу и понимаем, что в таком лечении миф на мифе. Конечно, все это не помогает».
Сейчас Дмитрий полностью избавился от пагубной зависимости. Он много работает и старается проводить достаточно времени с супругой и дочерьми от первого брака с актрисой Асей Шибаровой — Полиной и Софьей. В 2014 году Исаев стал многодетным отцом — Оксана Рожок родила ему сына.
Фото: Instagram
Видео: Youtube.com / Dmitriy Isaev