Звезда «Бедной Насти» Дмитрий Исаев ответил на обвинения экс-жены в измене и пагубной привычке

Большинству зрителей российский актер Дмитрий Исаев знаком по суперпопулярному сериалу «Бедная Настя», где он сыграл роль наследника престола Александра II. После съемок в этой мыльной опере Исаев стал настоящим секс-символом. Но несмотря на поразительную популярность, артист предпочитал на комментировать свою личную жизнь. Оказалось, ему было что скрывать — вторая жена, балерина Инна Гинкевич, после развода обвинила его в измене с ее подругой Оксаной Рожок.

«Постепенно я стал понимать, что эти отношения иссякли. Расставание было неизбежным, и я ушел. Однако с Оксаной мы начали встречаться лишь через полгода, не сразу. Так что она меня не отбивала. Инна и Оксана действительно много лет дружили, но на тот момент, когда я начал новые отношения после развода, их связь уже оборвалась», — рассказал актер в эфире программы «Судьба человека».