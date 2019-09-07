Звезда «500 дней лета» Зуи Дешанель рассталась с мужем после 4-х лет брака

Из Голливуда пришли печальные новости: актриса Зуи Дешанель, известная по фильмам «500 дней лета», «Всегда говори «Да!» и сериалу «Новенькая», решила расстаться с супругом, продюсером Джейкобом Печеником. У пары подрастают двое маленьких детей — 4-летняя дочь Элси и 2-летний сын Чарли.
«После долгих обсуждений и длительного периода созерцания мы решили, что нам лучше быть друзьями, деловыми партнерами и родителями, а не партнерами по жизни. Спасибо за то, что уважаете нашу частную жизнь», — говорится в их совместном заявлении американскому порталу JustJared.
Напомним, Зуи вышла замуж за Джейкоба в июне 2015 года после всего 10-ти месяцев романа. Через месяц после свадьбы они впервые стали родителями.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Mayer/face to face, BREUEL-BILD/ABB, Byron Purvis, AdMedia / Global Look Press, Instagram
Видео: Instagram