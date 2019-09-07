Звезда «500 дней лета» Зуи Дешанель рассталась с мужем после 4-х лет брака

«После долгих обсуждений и длительного периода созерцания мы решили, что нам лучше быть друзьями, деловыми партнерами и родителями, а не партнерами по жизни. Спасибо за то, что уважаете нашу частную жизнь», — говорится в их совместном заявлении американскому порталу JustJared.

Напомним, Зуи вышла замуж за Джейкоба в июне 2015 года после всего 10-ти месяцев романа. Через месяц после свадьбы они впервые стали родителями.