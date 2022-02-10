Зрелые женщины больше интересуют мужчин. В чем молодые уступают

Зачастую с возрастом женщина учится принимать себя, становится более раскрепощенной и понимает, как угодить мужчине, чтобы занять все его мысли. Чего не скажешь о молоденьких, головы которых заполоняют комплексы и выдуманные проблемы.

Помимо всего прочего, отличия, конечно, касаются и карьеры. Девушки не успевают развиться профессионально, потому выполнение своих желаний перекладывают на партнера. А что делать в случае, когда его доход не соответствует ожиданиям возлюбленной? В то время как у большинства зрелых женщин в этом плане все схвачено. Они уже успели состояться и научились самостоятельно себя обеспечивать.