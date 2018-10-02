logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Зная его — это правда»: Милана Кержакова уверена, что ее экс-супруг уже нашел новую любовь

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Милана и Александр Кержаковы

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Говорят, что 35-летний Александр Кержаков, не успев еще официально развестись с молодой женой Миланой, закрутил новый роман.

Громкий конфликт Александра и Миланы Кержаковых продолжается. Недавно девушка заявила, что окончательно решила подать на развод с экс-футболистом и забрать у него общего маленького сына Артемия, с которым спортсмен не разрешает ей видеться. А на днях в Сети появились слухи, что воспитывать Артемия и старшего сына Игоря Александру помогает новая возлюбленная — петербургская модель Любовь Подкаминская.

«У меня нет доказательств, но, зная его, думаю, что это правда», — призналась Милана в коротком интервью журналу StarHit.

О новой пассии футболиста известно лишь, что она проживает в Санкт-Петербурге, увлекается философией и психологией. Судя по кадрам, которые девушка публикует в своем микроблоге, она привыкла к роскошной жизни — Любовь ездит на дорогом внедорожнике, предпочитает брендовые сумки и часто отдыхает в Дубае.

Напомним, этим летом Милана Кержакова заявила, что Александр якобы похитил их общего годовалого сына Артемия, а позже призналась — муж лишил ее возможности видеть мальчика из-за зависимости от запрещенных препаратов, которую она приобрела после гибели отца Вадима Тюльпанова. Однако, по словам девушки, даже после лечения она не может видеться с сыном. «Я никогда не подпишу бумагу об определении места жительства моего сына с ним, иначе я просто больше никогда его не увижу. Мы все знаем уже один подобный прецедент, по причине которого человек уже 5 лет не имеет возможности даже фотографию своего ребенка увидеть. Я слишком долго ждала, веря его обещаниям, что все будет хорошо, когда я приеду. Теперь, когда я знаю, что все обещания — пыль, я пойду до конца. Я развожусь, и начинаю судебный процесс в отношении моего Темы», — заявила Кержакова.

Фото и видео: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Елена Степаненко раскрыла детали развода: «Евгений Петросян пытается скрыть истинную причину расторжения брака»
В «леопарде» и на каблуках: 69-летняя Алла Пугачева затмила всех на вечеринке в честь дня рождения своих детей
Больше не сваха: Роза Сябитова лишилась бизнеса в Москве
Slice 1
Сердцу не прикажешь: звезды, родившие детей от женатых мужчин
18-летняя дочь Ларисы Гузеевой снова изменилась до неузнаваемости
Эвелина Хромченко вынесла модный приговор Монике Беллуччи