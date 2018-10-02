«Зная его — это правда»: Милана Кержакова уверена, что ее экс-супруг уже нашел новую любовь

О новой пассии футболиста известно лишь, что она проживает в Санкт-Петербурге, увлекается философией и психологией. Судя по кадрам, которые девушка публикует в своем микроблоге, она привыкла к роскошной жизни — Любовь ездит на дорогом внедорожнике, предпочитает брендовые сумки и часто отдыхает в Дубае.

Напомним, этим летом Милана Кержакова заявила, что Александр якобы похитил их общего годовалого сына Артемия, а позже призналась — муж лишил ее возможности видеть мальчика из-за зависимости от запрещенных препаратов, которую она приобрела после гибели отца Вадима Тюльпанова. Однако, по словам девушки, даже после лечения она не может видеться с сыном. «Я никогда не подпишу бумагу об определении места жительства моего сына с ним, иначе я просто больше никогда его не увижу. Мы все знаем уже один подобный прецедент, по причине которого человек уже 5 лет не имеет возможности даже фотографию своего ребенка увидеть. Я слишком долго ждала, веря его обещаниям, что все будет хорошо, когда я приеду. Теперь, когда я знаю, что все обещания — пыль, я пойду до конца. Я развожусь, и начинаю судебный процесс в отношении моего Темы», — заявила Кержакова.

Фото и видео: Instagram