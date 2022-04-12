Жизнь зашла в тупик? Психологи назвали признаки, что пора все поменять

Искать проблемы надо внутри себя. Об их наличии свидетельствует внутренний дискомфорт, который, словно красная мигающая лампочка, сигналит о тревоге и сообщает о необходимости что-то предпринять.

«В первую очередь наше тело и настроение дают знать о том, что жизнь повернула в неблагоприятное русло. Вы можете пока сознательно не понимать этого либо может срабатывать одна из форм психологической защиты, но тело уже все понимает», — заявила психолог Татьяна Порицкая. В таком случае появляются приступы тревоги, паники, бессонница, боли, не связанные с имеющимися заболеваниями, перепады настроения, случаются приступы раздражения и гнева, панические атаки, появляется апатия, безразличие, уровень энергии резко падает, отметила специалист в беседе с «Доктор Питер». Это значит, что настало время для перемен.

Начать перемены следует с перечисления по пунктам тех моментов, которые хотите изменить. «Причем, перечислить необходимо все — как глобальное, так и мелкое. От смены работы или партнера до избавления от противной зубной пасты и неудобных тапок. Все в вашей жизни — не мелочь!» — советует психолог Татьяна Клишина.

Особенно если перемены даются трудно, начинать лучше с маленьких шагов, советует психолог Елена Синельникова. Даже таким образом вы почувствуете себя намного лучше, ощутите прилив сил и удовлетворение своей жизнью.