Жизнь без 40 кошек: каким женщинам не грозит одинокая старость

В первую очередь повезет тем, кто встретил свою настоящую любовь. При союзе с так называемой второй половиной обеспечены долгие года брака, связанные всепоглощающими светлыми чувствами друг к другу. Об этом сообщает «Пятый канал».

Длительная совместная жизнь свойственна и союзам, в которых мужчины покорны супруге, пусть даже та привыкла все контролировать и властвовать в отношениях. Главное, чтобы такое положение дел устраивало обоих партнеров. В противоположном случае, когда муж оказывается скверным, брак держится на избраннице. Она терпит все выходки любимого (ложь, измены) и терпит подобное обращение к себе.

Не останутся в одиночестве и те, кто боится этого и готова выйти замуж за первого встречного, лишь бы не оставаться одной. Также встретить старость с мужчиной удастся женщинам, которые поздно заключили брак, возможно, он будет не первым и даже не вторым. Для обоих партнеров такая любовь позволяет снова почувствовать себя молодым и вспомнить о романтике.