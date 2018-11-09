«Жить просто несколько дороже»: Шнуров осыпает новую жену драгоценностями и пишет об этом грустные стихи

Несколько недель назад лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров подтвердил, что женился на молодой светской львице Ольге Абрамовой после всего нескольких месяцев романа. И непонятно, доволен ли рокер — то он пишет в своем микроблоге проникновенные строчки о любви к девушке, то, наоборот, рассуждает о дороговизне содержания жены. А тут и сама Ольга открыто продемонстрировала новый подарок мужа — крупное золотое кольцо Cartier в виде головы леопарда.
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За каждым успешным мужчиной, Стоит его телка со скалкой. За каждым мужчиной без чина, Стоит тоже телка со скалкой. И даже мужчину задрота, Со скалкой преследует баба. И тех кто совсем без работы, Метелят той скалкой неслабо. За всяким и каждым мужчиной, Стоит его телка со скалкой. Так может не в телке причина, А просто вот так получилось?
«Ты пыль над этой вечной бездной. / Мгновение и жизнь ушла за скобки. / У ничего нет половин, любезный. / Стоит стиралка мощная в подсобке, / На кухню куплена тобой посудомойка, / А домработница ведет хозяйство ведь, / И кофеварка есть, а ну, постой ка, / Зачем ты ищешь женщину, ответь? / Вулкан страстей, а на вершине кратер? / О женщине мечтаешь ты до дрожи? Что ж, пой сонеты, рви баян и тельник. / Жить с бабой просто несколько дороже, / И не сказать, что это стоит своих денег», — написал Сергей в одном из недавних постов (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).
Напомним, недавно один из приятелей Шнурова рассекретил его измену предыдущей жене Матильде — оказывается, он начал встречаться с Абрамовой еще во время брака. Ольга стала четвертой женой артиста. У Сергея при этом есть взрослые дети от первой и второй супруг — дочь Серафима (чуть младше новоиспеченной мачехи) и сын Аполлон.
Фото и видео: Instagram, архивы пресс-служб