«Жить просто несколько дороже»: Шнуров осыпает новую жену драгоценностями и пишет об этом грустные стихи

«Ты пыль над этой вечной бездной. / Мгновение и жизнь ушла за скобки. / У ничего нет половин, любезный. / Стоит стиралка мощная в подсобке, / На кухню куплена тобой посудомойка, / А домработница ведет хозяйство ведь, / И кофеварка есть, а ну, постой ка, / Зачем ты ищешь женщину, ответь? / Вулкан страстей, а на вершине кратер? / О женщине мечтаешь ты до дрожи? Что ж, пой сонеты, рви баян и тельник. / Жить с бабой просто несколько дороже, / И не сказать, что это стоит своих денег», — написал Сергей в одном из недавних постов (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).