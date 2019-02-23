Жену Кирилла Плетнева заподозрили в романе с Сергеем Бондарчуком

Некоторое время назад стало известно, что сын Федора Бондарчука Сергей и его супруга Тата Мамиашвили решили развестись. В Сети появилась информация, что переживать развод Сергею «помогает» подруга его бывшей жены, актриса и певица Нино Нинидзе. Как сообщает Telegram-канал «Антиглянец», Сергея и Нино, общающихся тет-а-тет, видели в одном из московских ресторанов.
Отметим, что в мае минувшего года стало известно, что Нино Нинидзе вышла замуж за своего возлюбленного, актера и режиссера Кирилла Плетнева. Пара воспитывает 3-летнего сына Сандрика. У Сергея и Таты Бондарчук подрастают две дочери — 6-летняя Маргарита и 5-летняя Вера.
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress.com, Starface.ru, Instagram
Видео: Instagram