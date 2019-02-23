logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Жену Кирилла Плетнева заподозрили в романе с Сергеем Бондарчуком

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 13

Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе на премьере фильма "Гоголь. Вий"

Фото: Владимир Андреев/Starface.ru
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Светские сплетники уверены, что экс-супруга Таты Мамиашвили и Нино Нинидзе связывают романтические отношения.

Некоторое время назад стало известно, что сын Федора Бондарчука Сергей и его супруга Тата Мамиашвили решили развестись. В Сети появилась информация, что переживать развод Сергею «помогает» подруга его бывшей жены, актриса и певица Нино Нинидзе. Как сообщает Telegram-канал «Антиглянец», Сергея и Нино, общающихся тет-а-тет, видели в одном из московских ресторанов.

Скриншот из Telegram-канала "Антиглянец"

Отметим, что в мае минувшего года стало известно, что Нино Нинидзе вышла замуж за своего возлюбленного, актера и режиссера Кирилла Плетнева. Пара воспитывает 3-летнего сына Сандрика. У Сергея и Таты Бондарчук подрастают две дочери — 6-летняя Маргарита и 5-летняя Вера.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress.com, Starface.ru, Instagram

Видео: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Это нереальная красота»: Лера Кудрявцева в образе Грейс Келли восхитила поклонников
Без макияжа и прически 28-летняя Регина Тодоренко выглядит копией своей прабабушки
«У нее нет аутизма»: взрослая дочь Лолиты Милявской будет строить свою жизнь в Европе
Татьяна Васильева призналась, что обеспечивает взрослого сына, помогает дочери и платит алименты бывшей невестке
«Ребенка забирал, когда вздумается»: бывшая жена молодого супруга Людмилы Путиной требует алименты и решения вопроса об опеке
«Мама, мы не живем на этой роскошной вилле»: дочка Бони разоблачила ее попытки казаться богаче