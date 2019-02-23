Жену Кирилла Плетнева заподозрили в романе с Сергеем Бондарчуком

Некоторое время назад стало известно, что сын Федора Бондарчука Сергей и его супруга Тата Мамиашвили решили развестись. В Сети появилась информация, что переживать развод Сергею «помогает» подруга его бывшей жены, актриса и певица Нино Нинидзе. Как сообщает Telegram-канал «Антиглянец», Сергея и Нино, общающихся тет-а-тет, видели в одном из московских ресторанов.