Женщины перечислили худшие комплименты, которые получали от мужчин

Они оставили множество комментариев в американском приложении для признаний Whisper. Как уточнила одна из пользователей, ее работодатель однажды похвалил за работу словами, что она не интересна, но надежна. При этом другой мужчина оценил ноги понравившейся девушки и спросил, что случилось с остальным телом.

Представительницы слабого пола сошлись во мнении, что часто мужчины не задумываются, как их лесть превращается в оскорбления. Так, американке заявили, что она слишком мила, чтобы быть одинокой, а потом незнакомец преследовал ее до дома. Другой ухажер признался избраннице, что она симпатичная, несмотря на короткие волосы. Еще один не очень удачный комплимент: «Ты не горячая, но при этом красивая».