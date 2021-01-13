Женщины перечислили худшие комплименты, которые получали от мужчин
Они оставили множество комментариев в американском приложении для признаний Whisper. Как уточнила одна из пользователей, ее работодатель однажды похвалил за работу словами, что она не интересна, но надежна. При этом другой мужчина оценил ноги понравившейся девушки и спросил, что случилось с остальным телом.
Представительницы слабого пола сошлись во мнении, что часто мужчины не задумываются, как их лесть превращается в оскорбления. Так, американке заявили, что она слишком мила, чтобы быть одинокой, а потом незнакомец преследовал ее до дома. Другой ухажер признался избраннице, что она симпатичная, несмотря на короткие волосы. Еще один не очень удачный комплимент: «Ты не горячая, но при этом красивая».
Юзер в приложении рассказала, как мужчина определяет ее похудение по размеру груди. И это показалось ей оскорбительным. Женщина средних лет уточнила, как ей сказали, что она хорошо выглядит для своего возраста и попросили не признаваться никому, сколько ей лет.
«Как-то сделали комплимент, что у меня красивые волосы, а потом спросили, почему не укладываю их чаще», — оставила незнакомка комментарий в сервисе. Американка призналась, как в ней увидели «сияние беременности», когда она даже не собиралась заводить ребенка. Еще одной девушке парень сказал, что она была бы привлекательнее без татуировок. Другой мужчина похвалил тело партнерши за сексуальность, но отметил, что ее лицо не создано для любви.
Фото: pixabay.com
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