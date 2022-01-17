Женщина-стерва: чем дамы с непростым характером привлекают мужчин

Они также отличаются целостностью характера, что особенно притягивает поклонников, но при этом всегда остаются женственными и любят заботиться о себе. «Она любит себя, ценит себя, иногда это даже завышенная самооценка. И тем самым она притягивает к себе людей. Люди не хотят общаться с нытиками, жертвами. Поэтому они тянутся к таким женщинам, особенно мужчины, — к недоступным, загадочным», — рассказала Екатерина Есичева в беседе с «Пятым каналом».

Кроме того, успех девушек с нелегким характером объясняется тем, что они знают, чего хотят, и уверенно двигаются к цели, не снижая требований. Это способствует продвижению в карьере и счастью в личной жизни.