Женщина-стерва: чем дамы с непростым характером привлекают мужчин
Такие женщины обычно ни в чем не нуждаются и не ждут одобрения от общества. По словам эксперта, эта леди идет по жизни с гордо поднятой головой, пока кавалеры ложатся к ее ногам, а соперницы меркнут в ее тени. «Женщины-стервы очень независимы, это их главная фишка. Они не зависят от мнения окружающих, от того, есть у них мужчина или нет. Такая женщина не будет расстраиваться, если мужчина не позвонит, задержится, опоздает, она просто пойдет дальше и будет заниматься своей жизнью», — пояснила психолог.
Они также отличаются целостностью характера, что особенно притягивает поклонников, но при этом всегда остаются женственными и любят заботиться о себе. «Она любит себя, ценит себя, иногда это даже завышенная самооценка. И тем самым она притягивает к себе людей. Люди не хотят общаться с нытиками, жертвами. Поэтому они тянутся к таким женщинам, особенно мужчины, — к недоступным, загадочным», — рассказала Екатерина Есичева в беседе с «Пятым каналом».
Кроме того, успех девушек с нелегким характером объясняется тем, что они знают, чего хотят, и уверенно двигаются к цели, не снижая требований. Это способствует продвижению в карьере и счастью в личной жизни.
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