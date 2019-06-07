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Женщину, признавшуюся в том, что она «благодарит» мужа за помощь по дому ласками, высмеяли в Сети

Женщина опубликовала у себя в Instagram фото, где ее муж держит шуточный плакат с признанием, что вместо традиционной прелюдии он помогает жене с домашними делами надеясь, что после ему повезет в постели.

Американка Бри Дитц из Сан-Диего опубликовала в Instagram фотографию своего мужа Бобби, держащего шуточный плакат, который гласит: «Помогать по дому, чтобы вы могли «стать счастливчиком», называется хореплей» (игра слов подразумевает замену прелюдии).

Сама блогер целует мужа в щеку и комментирует пост так: «Нет ничего более горячего, чем мужчина, который помогает по дому». Бри ссылается на известную книгу «Пять языков любви», и спрашивает у подписчиков, для кого еще помощь по дому является предпочтительным языком любви.

У Бри Дитц 74 000 подписчиков, она предоставляет полезный контент для родителей (Бри мама двоих детей, беременна третьим) и периодически публикует посты с шуточными плакатами. Из недавних были фразы «Я пойду за тобой по Лего», «Иногда я думаю, что тамагочи недостаточно подготовили меня к материнству», «Брак — это делить тарелку начос и стараться есть быстрее, чтобы забрать себе самые сырные» и т.д.

Однако на новый плакат многие пользователи ответили критикой. По их мнению, понятие хореплея усиливает устаревшие гендерные стереотипы.

«Перестаньте учить женщин, что если мужчина занимается домашним хозяйством, он ПОМОГАЕТ ей и должен быть вознагражден». «Мужчины не дети. Это на 50% их зона ответственности. Вы что, из 50-х?». «Помощь по дому» инфантилизирует мужчин и подразумевает, что дом — это работа женщины. Ничего сексуального в этом нет».

В целом критикующие сошлись во мнении, что мужчина не может «помогать» по дому, так как это такая же его обязанность, как и обязанность женщины. Однако нашлись и те, кто оценили юмор плаката и подтвердили, что и им не чуждо понятие хореплея.

Текст: Александра Романова

Фото: Instagram

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