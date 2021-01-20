Женщина придумала простой способ вычислить измену

Затем Андреа использует валик и собирает грязь по полу в спальне своего парня, на инструменте оседает много пыли вместе с несколькими рыжими волосками, при том что в доме нет людей с таким цветом шевелюры. «Что это? Мои волосы черные», — произносит автор ролика на камеру. После уборки Лопес советует тщательно изучать «содержимое». Если на валике вы найдете чужие волосы, то можно поставить верность супруга под сомнение.

Зрители оставили множество комментариев. Они похвалили Андреа за расследование «на уровне ФБР». «А что если у другой девушки черные волосы?», — спросила одна из подписчиц. На ее комментарий ответила следующая женщина: «Набор для анализа ДНК». «Убирай пол, когда к тебе приходит девушка. Понятно», — оставил отзыв один из мужчин. «Парни, рекомендую вам сейчас отнести все ваши ковры на свалку, пока не поздно», — посмеялись другие представители сильного пола, на что Андреа ответила: «Деревянные полы — мода в 2021 году».