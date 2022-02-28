Женщина нашла телефон спустя 10 лет после пропажи — место оказалось весьма неожиданным

Бекки Бекманн потеряла свой мобильный телефон в 2012 году в ночь на Хэллоуин. В то время она не была на вечеринках и даже не выходила из дома, потому факт кражи был исключен. Тогда девушка была в полном замешательстве, поскольку долгие поиски устройства по всему дому не дали никаких результатов. Казалось, что он растворился в воздухе, отметила американка в беседе с News.com.au.

«Это было загадкой, как он исчез», — добавила Бекманн. К этому году она уже забыла про случившееся, но события приняли новый оборот.