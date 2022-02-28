Женщина нашла телефон спустя 10 лет после пропажи — место оказалось весьма неожиданным
Бекки Бекманн потеряла свой мобильный телефон в 2012 году в ночь на Хэллоуин. В то время она не была на вечеринках и даже не выходила из дома, потому факт кражи был исключен. Тогда девушка была в полном замешательстве, поскольку долгие поиски устройства по всему дому не дали никаких результатов. Казалось, что он растворился в воздухе, отметила американка в беседе с News.com.au.
«Это было загадкой, как он исчез», — добавила Бекманн. К этому году она уже забыла про случившееся, но события приняли новый оборот.
Бекки и ее муж стали слышать стук во время смыва туалета. «Сначала мы связали это с тем, что у нас просто старый туалет», — объяснила она. Затем супруг героини истории решил выяснить, что являлось причиной звуков. Он нашел в канализационной трубе тот самый телефон, пропавший 10 лет назад.
Соответствующую историю с прикрепленными фотографиями пара выложила в Сеть. Комментаторы усомнились в достоверности произошедшего, поскольку считали, что застрявший телефон вызвал бы куда больше проблем, чем просто стук.
Фото: freepik.com