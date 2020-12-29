Женщина написала письмо Деду Морозу и получила мужа
39-летняя россиянка впервые отправила письмо Деду Морозу в 2015 году. В нем она пожаловалась сказочному герою на неудачи в личной жизни, а также загадала желание провести следующий Новый год в Египте.
В марте на сайте знакомств женщине написал мужчина из Каира. Через месяц переписки жительница Твери полетела вместе со своим котом к ухажеру. Вскоре они поженились. Новый год Юлия, как и хотела, встретила в столице Египта. Позже у супругов родилась дочь, а Дорохова стала успешной бизнес-леди в Каире.
В 2019 году семья переехала в Россию. Юлия и ее муж решили, что двухкомнатной квартиры на семью из трех человек недостаточно. Тогда россиянка снова написала Деду Морозу и попросила у него новое жилье. Она подробно описала в письме, каким оно должно быть.
Как пишет «Комсомольская правда», ровно через месяц Юлия успешно продала свою старую квартиру, а еще через месяц переехала с семьей в новую. «Я же верю в поддержку волшебного дедушки, а это уже очень много. У меня всегда исполняется то, чего я желаю. Секрет в том, что я очень сильно этого хочу», - раскрыла секрет россиянка.
Фото: pexels.com
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