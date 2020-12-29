Женщина написала письмо Деду Морозу и получила мужа

39-летняя россиянка впервые отправила письмо Деду Морозу в 2015 году. В нем она пожаловалась сказочному герою на неудачи в личной жизни, а также загадала желание провести следующий Новый год в Египте.

В марте на сайте знакомств женщине написал мужчина из Каира. Через месяц переписки жительница Твери полетела вместе со своим котом к ухажеру. Вскоре они поженились. Новый год Юлия, как и хотела, встретила в столице Египта. Позже у супругов родилась дочь, а Дорохова стала успешной бизнес-леди в Каире.