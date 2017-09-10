«Жениться — никогда не поздно»: 35-летний Борис Корчевников рассказал, почему до сих пор не связал себя узами брака
35-летний журналист Борис Корчевников нечасто делится подробностями личной жизни, однако, его семейное положение ни для кого не является секретом — ведущий «Судьбы человека» до сих пор не женат и живет с мамой. В недавнем интервью для портала «Собеседник» он откровенно рассказал, почему до сих пор не встретил свою единственную.
По признанию Корчевникова, для него не существует отдельного понятия «личная жизнь»: «У меня правда нет ничего «личного», т.е. закрытого, или секретного. Стараюсь везде, со всеми и с собой – быть одинаковым, равным себе. Не поступать так, чтобы это хотелось бы скрыть. Потому что за эти «скрывания» потом приходится дорого платить». Журналист отметил, что очень сильно изменился благодаря вере в Бога — изменился его круг общения, интересы и, в том числе, взгляды на жизнь и отношения с женщинами.
Многие удивляются, узнав, что журналист живет с мамой. «В Евангелии сказано: «Оставит отца и мать и прилепится к жене». Так что как только будет к кому прилепиться, перееду. На самом деле здесь нет общей для всех формулы. Кому-то полезно скорее уйти от родителей, строить все самому, другим – нужнее быть рядом с родными. Третьим – и самим все строить, и остаться плечом для родных на долгие годы. Может быть, это мой случай, правда, я дома бываю только по ночам», — цитирует Бориса «Собеседник».
Несмотря на то, что в одном из последних выпусков «Судьбы человека» ведущий сказал, что женится в течение ближайших двух лет, он не ведет активный поиск своей второй половины. По мнению Корчевникова, нужный человек найдет его сам, возможно, что даже на работе: «Жизнь проходит на работе, поэтому, наверное, больше всего шансов встретить своего человека – это на работе».
Говоря об отношениях с противоположным полом, Борис восхитился парами, прожившими вместе много лет: «Мне кажется, подлинный опыт – это любовь к одной женщине всю жизнь. Ты замечала старость людей, проживших всю жизнь вместе? В этом какое-то касание Божье, невероятная нежность мужчины и женщины... Когда смотришь на двух преклонных лет людей и тебе в них открывается какой-то третий мир: в них уже нет ни его, ни ее. Они оба – двери в какую-то красоту и что-то надмирное».
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