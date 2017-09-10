Глава телеканала «Спас» и известный телеведущий дал откровенное интервью.

35-летний журналист Борис Корчевников нечасто делится подробностями личной жизни, однако, его семейное положение ни для кого не является секретом — ведущий «Судьбы человека» до сих пор не женат и живет с мамой. В недавнем интервью для портала «Собеседник» он откровенно рассказал, почему до сих пор не встретил свою единственную. По признанию Корчевникова, для него не существует отдельного понятия «личная жизнь»: «У меня правда нет ничего «личного», т.е. закрытого, или секретного. Стараюсь везде, со всеми и с собой – быть одинаковым, равным себе. Не поступать так, чтобы это хотелось бы скрыть. Потому что за эти «скрывания» потом приходится дорого платить». Журналист отметил, что очень сильно изменился благодаря вере в Бога — изменился его круг общения, интересы и, в том числе, взгляды на жизнь и отношения с женщинами.

Публикация от Борис Корчевников (@b.korchevnikov) Сен 10, 2017 at 7:38 PDT

Многие удивляются, узнав, что журналист живет с мамой. «В Евангелии сказано: «Оставит отца и мать и прилепится к жене». Так что как только будет к кому прилепиться, перееду. На самом деле здесь нет общей для всех формулы. Кому-то полезно скорее уйти от родителей, строить все самому, другим – нужнее быть рядом с родными. Третьим – и самим все строить, и остаться плечом для родных на долгие годы. Может быть, это мой случай, правда, я дома бываю только по ночам», — цитирует Бориса «Собеседник». Несмотря на то, что в одном из последних выпусков «Судьбы человека» ведущий сказал, что женится в течение ближайших двух лет, он не ведет активный поиск своей второй половины. По мнению Корчевникова, нужный человек найдет его сам, возможно, что даже на работе: «Жизнь проходит на работе, поэтому, наверное, больше всего шансов встретить своего человека – это на работе».

Публикация от Борис Корчевников (@b.korchevnikov) Дек 20, 2017 at 12:16 PST