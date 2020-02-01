«Женился на молодухе»: 57-летняя Роза Сябитова прокомментировала расставание с возлюбленным

Роза Сябитова не скрывает, что ей не всегда везет с мужчинами. Одного из своих мужей, например, она назвала «придурком» и сравнила со сломанной игрушкой. Очередной роман телесвахи тоже закончился ничем.

«Совсем недавно, только ленивый не написал о том, что меня "бросил" бывший бойфренд Ренат. Поэтому решила поговорить с вами о том, стоит ли возвращать бывших? Если говорить о моём случае, где два ОЧЕНЬ взрослых человека, живущие вдали друг от друга, и встречающиеся два раза в году, то возвращать смысла нет. Тем более, что мужчина женился на молодухе, и говорят по любви. Искренне в это верю», — написала она в блоге.