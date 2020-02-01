«Женился на молодухе»: 57-летняя Роза Сябитова прокомментировала расставание с возлюбленным
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Фото: Instagram Розы Сябитовой
Роза Сябитова не скрывает, что ей не всегда везет с мужчинами. Одного из своих мужей, например, она назвала «придурком» и сравнила со сломанной игрушкой. Очередной роман телесвахи тоже закончился ничем.
«Совсем недавно, только ленивый не написал о том, что меня "бросил" бывший бойфренд Ренат. Поэтому решила поговорить с вами о том, стоит ли возвращать бывших? Если говорить о моём случае, где два ОЧЕНЬ взрослых человека, живущие вдали друг от друга, и встречающиеся два раза в году, то возвращать смысла нет. Тем более, что мужчина женился на молодухе, и говорят по любви. Искренне в это верю», — написала она в блоге.
«Но если вы любите, и вас связывает очень многое (имущество, дети, прожитые годы), то любовь стоит того, чтобы за нее побороться. Главное, знать, что разбитую вазу не склеишь, но можно сделать новую, и в любом случае это уже будет ДРУГАЯ ваза, другие отношения. Помните! Если Вы смогли завоевать его в прошлый раз — завоюете и в этот. Кроме того, теперь вы знаете его слабости и пристрастия. И не бойтесь переступить через свою гордость. Но, если вы не готовы ко всему этому, то лучше сразу забыть о нем», — дала совет Роза.
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Фото и видео: instagram
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