Жених запретил невесте покупать белое платье из-за потери девственности до свадьбы

«Моя невеста расстроилась, когда я попросил ее надеть цветное платье, но позже согласилась и выбрала блестящее голубого цвета», — написал он. Однако, немного подумав, девушка решила, что ее оскорбляет просьба будущего мужа. Она вовсе передумала выходить за него.

Автор поста попросил пользователей объяснить, что он сделал не так. «Я правда не понимаю, почему моя просьба превратилась в такую проблему», — подчеркнул брошенный парень. Однако пользователям отказ невесты показался слабым наказанием за подобный поступок любимого.

«Я не могу поверить, что твоя возлюбленная сразу же не ушла от тебя», — написали они. «Это не христианская традиция. Не существует цвета, который обозначает невинность девушки!», — были удивлены люди в комментариях. «Ты в курсе, что до начала XX века традиционным "цветом чистоты" был синий?», — напомнили ему. «Если ты хочешь унизить ее публично, лучше расстанься с ней до свадьбы!», — резюмировали другие.