Жена Александра Панайотова поделилась нежной фотографией с ним: «Красивые, вы созданы друг для друга»

«Самая любимая пара: талант и муза», «Прекрасная пара», «Самая настоящая красивая звездная пара. Вы созданы друг для друга. Есть много слов о любви преданности красоте. Это все для вас и про вас», «Все цветы к вашим ногам», «Прекрасная пара! Счастья вам!», «Красивые», «Суперские», «Вы самые-самые! Реальные, но такие нереальные! Обожаем!», «Если у Саши есть такой ангел- хранитель, как Катя, все будет хорошо!», — написали Александру и Екатерине в комментариях.