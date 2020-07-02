Жена Александра Панайотова поделилась нежной фотографией с ним: «Красивые, вы созданы друг для друга»
Фото: www.instagram.com/panaiotov/
Александру Панайотову исполнилось 36 лет. В Instagram он поблагодарил всех за теплые слова в свой адрес. «Спасибо всем за поздравления», — написал он.
Супруга Александра Екатерина Коренева в своем микроблоге показала, сколько цветов получил ее муж в день рождения от поклонников.
Праздник артист отметил скромно с близкими людьми. И Екатерина поделилась с подписчиками нежной фотографией с супругом, лаконично подписав ее двумя алыми сердечками.
«Самая любимая пара: талант и муза», «Прекрасная пара», «Самая настоящая красивая звездная пара. Вы созданы друг для друга. Есть много слов о любви преданности красоте. Это все для вас и про вас», «Все цветы к вашим ногам», «Прекрасная пара! Счастья вам!», «Красивые», «Суперские», «Вы самые-самые! Реальные, но такие нереальные! Обожаем!», «Если у Саши есть такой ангел- хранитель, как Катя, все будет хорошо!», — написали Александру и Екатерине в комментариях.
Фото и видео: Instagram Александра Панайотова и Екатерины Кореневой
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