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Жасмин: «Мой муж не разрешит мне эротическую фотосессию в журнале»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Жасмин

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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Певица рассказала об отношениях с Иланом Шором.

40-летняя Жасмин более семи лет счастлива в браке с молдавским бизнесменом Иланом Шором. Супруги воспитывают шестилетнюю дочь Маргариту и двухлетнего сына Мирона. На днях певица отправилась в Баку на фестиваль «Жара», где дала небольшое интервью порталу Dni.ru.

Жасмин предпочитает проводить лето в компании семьи на родине супруга, в Молдавии. Говоря об Илане Шоре, певица улыбается: «Он у меня очень ревнивый! До того, как я стала его женой, он следил за каждым моим шагом, за мужчинами, с которыми я общаюсь. Сейчас он стал поспокойнее, немного расслабился. Но все равно, когда недавно с Денисом Клявером снимали клип на песню «Любовь-отрава», муж мне потом высказал: «Это что такое? Почему он к тебе так прижимается?» И эротическую фотосессию в мужском журнале он точно мне не разрешит».

По словам артистки, ее муж абсолютно спокойно и с юмором относится к тому, что пишут о них в прессе: «Он понимает, что это часть моей профессии и не обижается, если журналисты сочиняют небылицы. Говорит, что, если пишут, значит у людей есть интерес. Кто публике не нужен, тех и в прессе нет. Да и запрета на какие-то темы нет – я могу с репортерами обсуждать любые вопросы».

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru, instagram

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