Жасмин: «Мой муж не разрешит мне эротическую фотосессию в журнале»

40-летняя Жасмин более семи лет счастлива в браке с молдавским бизнесменом Иланом Шором. Супруги воспитывают шестилетнюю дочь Маргариту и двухлетнего сына Мирона. На днях певица отправилась в Баку на фестиваль «Жара», где дала небольшое интервью порталу Dni.ru.

Жасмин предпочитает проводить лето в компании семьи на родине супруга, в Молдавии. Говоря об Илане Шоре, певица улыбается: «Он у меня очень ревнивый! До того, как я стала его женой, он следил за каждым моим шагом, за мужчинами, с которыми я общаюсь. Сейчас он стал поспокойнее, немного расслабился. Но все равно, когда недавно с Денисом Клявером снимали клип на песню «Любовь-отрава», муж мне потом высказал: «Это что такое? Почему он к тебе так прижимается?» И эротическую фотосессию в мужском журнале он точно мне не разрешит».