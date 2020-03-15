«Жаркое» свидание с новой фавориткой и изгнанная c позором участница: страсти в шоу «Холостяк» накаляются

Антон пригласил Арину на беседу, где заявил, что подобное поведение неприемлемо, и прямо ей сказал, что проект для нее завершен. Арина в слезах незамедлительно уехала из особняка.

Та же участь ждала и Лизу Адаменко. Однако Антон, по непонятным для многих участниц причинам, опять дай ей шанс — на последней минуте. В момент, когда самая молодая участница «Холостяка» должна была уже сесть в машину и уехать со съемочной площадки вслед за Ариной, Криворотов заявил, что дает ей последний шанс.

Это, мягко говоря, удивило других участниц. «Если за проступок выгнал одну девушку. То за такое же поведение должен был выгнать и вторую. Почему ты все время ее прощаешь?», — негодовали они. «Я пока что в нее верю», — ответил Антон.

В новом выпуске на свидании с холостяком побывали сразу пять девушек. Четыре из них — Вика Чума вечеринка, Виктория Маснюк, Алина Ларина и Настя Ковалева — на групповом. А Дарья Хаитметова пообщалась с потенциальным женихом один на один.

На общем свидании Антон испытал участниц стихией океана. С каждой из них он покатался на серфе, поужинал в ресторане на берегу, а с Настей пообщался тет-а-тет на пляже в течение нескольких минут. Он, не стесняясь, заявил, что мог бы съесть ее в ту же минуту.

«Мне обидно, что мужчины воспринимают меня только как сексуальный объект», — призналась девушка.

«Но если человек сексуально не привлекает, то как и о чем с ним разговаривать?», — удивился Антон.

В итоге Настя была единственная, кто получила заветную розу после свидания.