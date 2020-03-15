«Жаркое» свидание с новой фавориткой и изгнанная c позором участница: страсти в шоу «Холостяк» накаляются
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Кадр программы
Во втором выпуске шоу «Холостяк» шоу покинули сразу три участницы. Кроме того, серия закончилась на неприятной ноте: одна из участниц — Алиша — выбыла из борьбы за сердце Антона Криворотова из-за нервного срыва. Девушки решили подшутить над ней и написали письмо от имени «холостяка», которое Алиша приняла за чистую монету.
Антон Криворотов пообещал разобраться в ситуации. «Я доктор и понимаю, в каком состоянии находится человек, когда у него истерика и нервный срыв», — заявил он, пообещав не оставлять такие шутки безнаказанными.
Лиза Адаменко, которая рьяно проявляет знаки внимания стоматологу, и ее подруга по проекту Арина Макарова не стали скрывать, что письмо написали они. Однако Лиза отметила, что ей стыдно за свой поступок. «Я очень жалею, что повелась на это и написала письмо от имени Антона», — призналась девушка.
А другая участница «заговора» Арина заявила, что ей стыдиться нечего. «Мне было скучно. Я не виновата, что в нее из-за какой-то записки демон вселился. Все в коллективе шутят друг над другом. Что в этом такого?», — отметила она. За это и поплатилась.
Фото: Кадр программы
Антон пригласил Арину на беседу, где заявил, что подобное поведение неприемлемо, и прямо ей сказал, что проект для нее завершен. Арина в слезах незамедлительно уехала из особняка.
Та же участь ждала и Лизу Адаменко. Однако Антон, по непонятным для многих участниц причинам, опять дай ей шанс — на последней минуте. В момент, когда самая молодая участница «Холостяка» должна была уже сесть в машину и уехать со съемочной площадки вслед за Ариной, Криворотов заявил, что дает ей последний шанс.
Это, мягко говоря, удивило других участниц. «Если за проступок выгнал одну девушку. То за такое же поведение должен был выгнать и вторую. Почему ты все время ее прощаешь?», — негодовали они. «Я пока что в нее верю», — ответил Антон.
В новом выпуске на свидании с холостяком побывали сразу пять девушек. Четыре из них — Вика Чума вечеринка, Виктория Маснюк, Алина Ларина и Настя Ковалева — на групповом. А Дарья Хаитметова пообщалась с потенциальным женихом один на один.
На общем свидании Антон испытал участниц стихией океана. С каждой из них он покатался на серфе, поужинал в ресторане на берегу, а с Настей пообщался тет-а-тет на пляже в течение нескольких минут. Он, не стесняясь, заявил, что мог бы съесть ее в ту же минуту.
«Мне обидно, что мужчины воспринимают меня только как сексуальный объект», — призналась девушка.
«Но если человек сексуально не привлекает, то как и о чем с ним разговаривать?», — удивился Антон.
В итоге Настя была единственная, кто получила заветную розу после свидания.
Фото: Кадр программы
В этом же выпуске Антон позвал Дарью Хаитметову на «жаркое» свидание. Участницы проекта отметили, что Дарья имеет все шансы стать новой фавориткой Антона после Барбары, с которой у него было свидание в прошлом выпуске программы и симпатии к которой он не скрывает. Уже через несколько минут после начала встречи Дарья и Антон оказались на кровати. При этом трогали друг друга и разговаривали на разные темы.
Сапият Ахмедова после того, как узнала, что у Антона был физический контакт с Дарьей, расплакалась. «Мне неприятно знать, что он трогал другую девушку», — призналась она со слезами на глазах.
Фото: Кадр программы
Во время церемонии роз девушки еще раз высказали Антону свое непонимание ситуации с Лизой Адаменко. Однако скандалистка все же получила розу и осталась в проекте. Когда на столе перед Криворотовым оставалась всего одна роза, он позвал на личную беседу Милану Тюльпанову.
«Милана, я считаю, что ты сейчас должна быть рядом с сыном. Я слышал, что у тебя в семье семье сейчас непростая обстановка. И я твердо убежден, что семья — это самое главное, а мать должна быть с ребенком», — сказал Антон.
Милана Тюльпанова тут же покинула шоу «Холостяк» и улетела к сыну.
Фото: Кадр программы
А за кого из участниц болеете вы?
Фото: кадры программы
Видео: ТНТ
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