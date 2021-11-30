Зеркала, аквариумы и другие предметы в спальне, которые предвещают скорый развод

Как сообщает «Пятый канал», если развод не входит в ваши планы, возле кровати не должно быть зеркал. Они не только отражают происходящее, но и фиксируют присутствующую энергетику. При чем эта сила может быть преобразована из положительной в негативную.

Плюс к этому откажитесь от одиночных статуэток в пользу парных и отдавайте предпочтение миролюбивым образам, например, птицам, которые символизируют процветание в паре. Также в спальне опасно ставить аквариумы и прочие водные «преграды», поскольку с водой «утечет» семейное счастье.

Комнату стоит освободить и от всего лишнего. В спальне не должно быть предметов с негативной энергией, вроде ключей, иголок с нитками и различного мелкого мусора. Все вещи должны находиться на своих местах, иначе порядок придется наводить в одиночку.

Чистое и хорошее по качеству постельное белье сохраняет страсть в отношениях. Если притяжение уже ослабло и пора пробудить желание партнера, заправьте кровать в красный цвет. Кроме того, очень важно постоянно спать под одним одеялом, а после бурной ночи заправлять постель, чтобы сохранять страстную энергию.

Когда партнеры решают завести домашнее животное, например, собаку или кошку, их необходимо воспитывать. Важно не приучать жить в вашей спальне, чтобы придя в неподходящий момент, не сбить настрой. Однако, если питомец уже привык спать в вашей кровати, не прогоняйте, чтобы не испортить их особенную энергетику.