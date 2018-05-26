«Земля уходит из-под ног»: Сати Казанова столкнулась с предательством

Подписчики предположили, что Сати намекнула на проблемы в отношениях с супругом, итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Ранее певица часть делилась совместными снимками, однако последний был опубликован около двух недель назад. Комментаторы поддержали Казанову: «Да, предавали, и это очень больно. Но обязательно нужно простить предавшего человека, чтобы не отравлять свою собственную жизнь, ради себя», «Недавно поняла, что самое важное - это великодушие. Уметь простить. А это научиться заново верить и очень во многом усмирить себя», «Я тоже пришла к такому пониманию, Сати🌹 лишь простив человека и приняв ситуацию, можно двигаться дальше, расти💫 все наши учителя. Да, непросто прощать... но это нужно нам самим, в первую очередь», « Главное, не застревать на своих болезненных ощущениях и стараться переболеть как можно быстрее. Даже отвлекаться, не помогает. Все - равно будет болеть внутри».

Напомним, Сати Казанова и Стефано Тиоццо сыграли свадьбу спустя несколько месяцев после знакомства и бурного романа. «Уверена, что мне встретился лучший мужчина. Восхищаюсь чистотой его сердца, оптимизмом», — говорила певица о своем избраннике.