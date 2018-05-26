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«Земля уходит из-под ног»: Сати Казанова столкнулась с предательством

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Фото из Instagram Сати Казановой
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Поклонники переживают за любимую певицу.

Сати Казанова редко делится подробностями своей личной жизни, однако пост, опубликованный несколько часов назад в блоге артистки, оказался весьма откровенным. «Вас когда-нибудь предавали? Наверное, самое болезненное из испытаний. Земля уходит из-под ног, ощущение такой беспомощности, растерянности... В этом момент нет способности войти в шкуру того, кто предал: чем он руководствовался, что его вынудило на такой поступок... Собственная боль и ярость заглушают все остальное. Ещё один рубец на сердце... 💔А ведь рубцеватому сердцу трудно быть мягким и сострадательным... Наверное, этот тот самый момент, о котором говорится «...подставь другую щеку». Не буквально. Вопрос в том, чтоб простить и дальше жить - со все ещё открытым, мягким, любящим ❤️сердцем. Говорят, что тираны в нашей жизни — самые любящие нас люди, но им приходится нас учить такими жесткими методами. Чтобы внутри созрела какая-то новая сила 💪🏻», — написала Сати, немало напугав фанатов.

Подписчики предположили, что Сати намекнула на проблемы в отношениях с супругом, итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Ранее певица часть делилась совместными снимками, однако последний был опубликован около двух недель назад. Комментаторы поддержали Казанову: «Да, предавали, и это очень больно. Но обязательно нужно простить предавшего человека, чтобы не отравлять свою собственную жизнь, ради себя», «Недавно поняла, что самое важное - это великодушие. Уметь простить. А это научиться заново верить и очень во многом усмирить себя», «Я тоже пришла к такому пониманию, Сати🌹 лишь простив человека и приняв ситуацию, можно двигаться дальше, расти💫 все наши учителя. Да, непросто прощать... но это нужно нам самим, в первую очередь», « Главное, не застревать на своих болезненных ощущениях и стараться переболеть как можно быстрее. Даже отвлекаться, не помогает. Все - равно будет болеть внутри».

Напомним, Сати Казанова и Стефано Тиоццо сыграли свадьбу спустя несколько месяцев после знакомства и бурного романа. «Уверена, что мне встретился лучший мужчина. Восхищаюсь чистотой его сердца, оптимизмом», — говорила певица о своем избраннике.

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