Завидуют молча: каким 5 знакам зодиака часто чужое счастье покоя не дает

Скорпионы

Представители этого знака зодиака, в отличие от Раков, завидовать не стесняются. И делать это они могут хоть и тихо, но по-черному, потому что им неприятно осознавать, что кто-то может быть хоть в чем-то лучше них. Предметом зависти может стать все, что угодно: чужие таланты, карьера или количество денег на счету в банке. При этом Скорпионы от природы весьма азартны и мастерски умеют плести интриги, потому обязательно сделают все, что в их силах, чтобы стать обойти потенциального соперника на повороте.

Стрелец

Стрельцы по праву считаются одними из самых завистливых знаков зодиака. Они совершенно не умеют радоваться успехам других. Но для них зависть – не предмет рефлексии, а мощная мотивация двигаться вперед. Они всеми силами будут стараться получить то, чему так сильно завидуют, но, в отличие от Скорпионов, не манипулируют и не интригуют, но, когда достигают желаемого, начинают завидовать чему-то новому. Вот такой круговорот.

Телец

Астрологи единогласны в вопросе, что представители именно этого знака зодиака – самые завистливые из всех. Тельцы – знатные любители красивой жизни и всех ее внешних атрибутов, среди которых – брендовые вещи, крутые машины, дорогие путешествия. И если все это Тельцам недоступно, а их окружению – вполне, они начинают завидовать. И сильно. Особенно если кто-то неосмотрительно хвастается чем-то, чем представитель этого знака хочет обладать. Но к их чести, Тельцы предпочитают не страдать, а действовать, чтобы заполучить желаемое.