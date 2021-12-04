Завидуют молча: каким 5 знакам зодиака часто чужое счастье покоя не дает
Козерог
Представители этого знака зодиака открывают наш топ-5, потому что они, в отличие от остальных участников этого рейтинга, отлично понимают, что завидовать – не очень хорошо, но не всегда могут сдержаться, когда видят, что у кого-то дела обстоят лучше, чем у них. Но Козероги честно очень стараются избавиться от этого неприятного чувства, просто им не всегда хватает спортивного азарта.
Рак
Раки – натуры чувствительные и ранимые, и если у них в жизни все хорошо, они и не думают завидовать, но как только что-то идет не по их плану, дома или на работе возникают проблемы, они начинают страдать. Причем делают это тихо. Они просто изводят себя и сжирают изнутри. Но демонстрировать столь низменные чувства кому-либо – это выше их достоинства.
Скорпионы
Представители этого знака зодиака, в отличие от Раков, завидовать не стесняются. И делать это они могут хоть и тихо, но по-черному, потому что им неприятно осознавать, что кто-то может быть хоть в чем-то лучше них. Предметом зависти может стать все, что угодно: чужие таланты, карьера или количество денег на счету в банке. При этом Скорпионы от природы весьма азартны и мастерски умеют плести интриги, потому обязательно сделают все, что в их силах, чтобы стать обойти потенциального соперника на повороте.
Стрелец
Стрельцы по праву считаются одними из самых завистливых знаков зодиака. Они совершенно не умеют радоваться успехам других. Но для них зависть – не предмет рефлексии, а мощная мотивация двигаться вперед. Они всеми силами будут стараться получить то, чему так сильно завидуют, но, в отличие от Скорпионов, не манипулируют и не интригуют, но, когда достигают желаемого, начинают завидовать чему-то новому. Вот такой круговорот.
Телец
Астрологи единогласны в вопросе, что представители именно этого знака зодиака – самые завистливые из всех. Тельцы – знатные любители красивой жизни и всех ее внешних атрибутов, среди которых – брендовые вещи, крутые машины, дорогие путешествия. И если все это Тельцам недоступно, а их окружению – вполне, они начинают завидовать. И сильно. Особенно если кто-то неосмотрительно хвастается чем-то, чем представитель этого знака хочет обладать. Но к их чести, Тельцы предпочитают не страдать, а действовать, чтобы заполучить желаемое.
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