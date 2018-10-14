«Закрыла книгу»: 29-летняя звезда «Ранеток» Женя Огурцова развелась со вторым мужем

Создательница и экс-солистка группы «Ранетки» и звезда одноименного молодежного сериала Жена Огурцова рассказала подписчикам в Instagram, что развелась со вторым мужем Анатолием Романовым. Пост, в котором раскрыла душу, она опубликовала 15 мая, хотя само событие свершилось несколько месяцев назад.
«Я развелась! Не хочется думать, что фраза «все рано или поздно заканчивается» верная. Я верю, есть вещи вечные! Просто приходят они к нам не всегда тогда, когда мы этого сами ожидаем! Да, мне очень больно от того, что то, что было для меня так важно буквально недавно, уже ничего не стоит. Но сегодня я окончательно закрыла для себя эту книгу и убрала ее на полочку! Перечитывать не буду, но выкидывать жалко», - рассказала она в своем микроблоге.
Она так же уверила подписчиков, что не будет плакать, так как этот развод стал для нее не первым. Раньше актриса уже была замужем – ее первым избранником стал музыкант Павел Аверин. Их брак продлился четыре года.
Совместная жизнь с Анатолием была более долгой, но тоже закончилась. У экс-супругов растет сын Марк. Жена признавалась, что труднее было все объяснить ребенку: «От Марка я ничего не скрываю», - говорила она.
Актриса призналась, что развод дался ей тяжело, ведь муж оскорблял ее и маму. «Он называл нас тварями, жалел, что тратил на меня деньги. Его совершенно не волнует тот факт, что тогда я сидела в декрете. Толя считал, что мне надо было все это время работать и обеспечивать себя», - говорила Огурцова. В одном из постов в Instagram она честно признавалась, что быть содержанкой – отличный план.
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Не так давно @_lenatretyakova_ выкладывала пост о "содержанках"🙈 если в двух словах, то зависеть от мужчины плохо, нужно всё самой! Лет пять назад я, возможно, с ней бы согласилась🤔 а сейчас я считаю, что нет ничего лучше, чем быть содержанкой! 😂 Больше вам скажу, я ещё и иждивенка🤣🤣🤣 я не говорю о том, что нужно сидеть у мужика на шее и в носу ковыряться (Хотя тоже нормальная идея😁), но если он вас полностью содержит, то у вас открывается целое поле возможностей! Вы можете идти на работу не потому, что нужна хоть копейка на еду, а для собственного развития и удовольствия ! Короче, хоть халву ешь, хоть пряники😍 желаю всем богатых мужиков😘😘😘
Поклонники Жени отметили, что после развода она заметно похорошела, а фотографии с бывшим мужем со страницы пора уже и удалить.
«Девочки, милые, уровень счастья ну никак не может и не должен зависеть от наличия или отсутствия мужика рядом. Для меня счастье — это наличие внутреннего и внешнего ресурса! Делю их я, конечно, очень условно, ибо без одного постепенно исчезает другое!» — писала Женя Огурцова.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram
Видео: youtube.com/ ранетки
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