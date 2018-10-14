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«Закрыла книгу»: 29-летняя звезда «Ранеток» Женя Огурцова развелась со вторым мужем

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Женя Огурцова с сыном Марком

Фото: Instagram
Событие произошло несколько месяцев назад, но точку в этом деле она поставила только что.

Создательница и экс-солистка группы «Ранетки» и звезда одноименного молодежного сериала Жена Огурцова рассказала подписчикам в Instagram, что развелась со вторым мужем Анатолием Романовым. Пост, в котором раскрыла душу, она опубликовала 15 мая, хотя само событие свершилось несколько месяцев назад.

«Я развелась! Не хочется думать, что фраза «все рано или поздно заканчивается» верная. Я верю, есть вещи вечные! Просто приходят они к нам не всегда тогда, когда мы этого сами ожидаем! Да, мне очень больно от того, что то, что было для меня так важно буквально недавно, уже ничего не стоит. Но сегодня я окончательно закрыла для себя эту книгу и убрала ее на полочку! Перечитывать не буду, но выкидывать жалко», - рассказала она в своем микроблоге.

Она так же уверила подписчиков, что не будет плакать, так как этот развод стал для нее не первым. Раньше актриса уже была замужем – ее первым избранником стал музыкант Павел Аверин. Их брак продлился четыре года.

Совместная жизнь с Анатолием была более долгой, но тоже закончилась. У экс-супругов растет сын Марк. Жена признавалась, что труднее было все объяснить ребенку: «От Марка я ничего не скрываю», - говорила она.

Актриса призналась, что развод дался ей тяжело, ведь муж оскорблял ее и маму. «Он называл нас тварями, жалел, что тратил на меня деньги. Его совершенно не волнует тот факт, что тогда я сидела в декрете. Толя считал, что мне надо было все это время работать и обеспечивать себя», - говорила Огурцова. В одном из постов в Instagram она честно признавалась, что быть содержанкой – отличный план.

Поклонники Жени отметили, что после развода она заметно похорошела, а фотографии с бывшим мужем со страницы пора уже и удалить.

«Девочки, милые, уровень счастья ну никак не может и не должен зависеть от наличия или отсутствия мужика рядом. Для меня счастье — это наличие внутреннего и внешнего ресурса! Делю их я, конечно, очень условно, ибо без одного постепенно исчезает другое!» — писала Женя Огурцова.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram

Видео: youtube.com/ ранетки

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