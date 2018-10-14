«Закрыла книгу»: 29-летняя звезда «Ранеток» Женя Огурцова развелась со вторым мужем

Создательница и экс-солистка группы «Ранетки» и звезда одноименного молодежного сериала Жена Огурцова рассказала подписчикам в Instagram, что развелась со вторым мужем Анатолием Романовым. Пост, в котором раскрыла душу, она опубликовала 15 мая, хотя само событие свершилось несколько месяцев назад.

«Я развелась! Не хочется думать, что фраза «все рано или поздно заканчивается» верная. Я верю, есть вещи вечные! Просто приходят они к нам не всегда тогда, когда мы этого сами ожидаем! Да, мне очень больно от того, что то, что было для меня так важно буквально недавно, уже ничего не стоит. Но сегодня я окончательно закрыла для себя эту книгу и убрала ее на полочку! Перечитывать не буду, но выкидывать жалко», - рассказала она в своем микроблоге.