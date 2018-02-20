«Закон бумеранга»: Настя Кочеткова резко высказалась о разводе Резо Гигинеишвили и Надежды Михалковой
Развод Надежды Михалковой и Резо Гигинеишвили, который случился 23 октября 2017 года, удивил многих, но не бывшую супругу мужчины. В интервью журналу «Караван историй» певица и актриса Анастасия Кочеткова резко высказалась о поведении «экса». Все закономерно и ожидаемо, считает она: «Я не раз ловила Резо на лжи».
Кочеткова не скрывает, что знала об изменах мужа: «Чужие женщины, одну из которых звали Надей, продолжали присылать ему любовные сообщения. Уже все зная, увидела Гигинеишвили с Михалковой, и она с улыбкой протянула мне руку, по-дружески так, совсем не чувствуя за собой вины...»
«Сама поняла это не сразу, после измены Резо превратившись в ходячую депрессию: сутками просмотры сериалов, поедание сладостей и воспоминания, воспоминания... Я без конца в них копалась. Вот жду Резо, сходя с ума от ревности и подозрений. Вот мы впервые поссорились и расстались. Но он вернулся через несколько месяцев — как в сказке — в новогоднюю ночь. Сказал, что любит, не может без нас с дочкой жить. И вдруг в конце объяснения фальшивая нота: "О том, что мы снова вместе и счастливы, обязательно должен написать какой-нибудь глянцевый журнал". Я простила, но Гигинеишвили остался прежним. <...> Я долго страдала, переживая измену мужа. Только представьте — пять лет! Даже уход с головой в учебу и запись нового альбома не вытащили из депрессии. Удивительно, как не спилась, не бросилась во все тяжкие, не наложила на себя руки. После предательства Резо и друзей, после ограбления и жуткой аварии выжила только благодаря маме, которая всегда была рядом», — поделилась она.
«Узнав, что они развелись, не удивилась. Есть закон бумеранга, его никто не отменял: все слезы, которые по твоей вине выплакал другой человек, обязательно к тебе вернутся. <...> Я, конечно, не буду соболезновать Михалковой и Гигинеишвили. Но и радости не испытываю, скорее сочувствую», — уверена Кочеткова, расставшаяся с неверным супругом в 2009 году.
За Резо Анастасия вышла замуж совсем молоденькой: ей было 17 лет. Вскоре она родила дочь Марию.
Сейчас Кочеткова счастлива с кубинцем Мигелем, учится в New York Film Academy.
«Первый день в актерской школе стал судьбоносным и в личной жизни. Я встретила будущего мужа. Пришла на занятия на высоченных каблуках, чем несказанно поразила однокурсников. К обеду уже еле стояла на ногах и в очереди за едой просто села на стул и двигала его по мере приближения к раздаче. Мигель, я зову его Мишей, увидев эту картину, с интересом наблюдал за мной со стороны. На следующий день, это помнит вся школа, он спросил: "Где моя жена? Ну, та красивая русская девушка. Она моя жена!" Я, конечно, испытала шок. Абсолютно незнакомый человек вдруг почему-то называет меня женой! Он высокий, яркий, очень эмоциональный кубинец, я окрестила его "мучо-мачо". Так вот этот "мучо-мачо" начал буквально бегать за мной по пятам. Такой напор даже немного напугал. <...> Но спустя пару месяцев он все-таки смог меня обаять. Мы начали встречаться, потом решили жить вместе. Не скажу, что отношения были идеальными, как два творческих человека порой могли очень темпераментно выяснять отношения. Помню, после первой ссоры я приняла решение расстаться с Мигелем. Кажется, увидела в социальных сетях его фото с какой-то девушкой. Через пару часов он стоял у моего порога с огромным плюшевым медведем и цветами. После неудачных любовных историй в Москве Мигель стал для меня лучшим мужчиной. Мы сошлись по характеру, интересам, даже по менталитету. Он немного знает русский, его мама получала второе высшее образование в России», — поделилась она.
Фото: instagram