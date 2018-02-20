«Закон бумеранга»: Настя Кочеткова резко высказалась о разводе Резо Гигинеишвили и Надежды Михалковой

«Сама поняла это не сразу, после измены Резо превратившись в ходячую депрессию: сутками просмотры сериалов, поедание сладостей и воспоминания, воспоминания... Я без конца в них копалась. Вот жду Резо, сходя с ума от ревности и подозрений. Вот мы впервые поссорились и расстались. Но он вернулся через несколько месяцев — как в сказке — в новогоднюю ночь. Сказал, что любит, не может без нас с дочкой жить. И вдруг в конце объяснения фальшивая нота: "О том, что мы снова вместе и счастливы, обязательно должен написать какой-нибудь глянцевый журнал". Я простила, но Гигинеишвили остался прежним. <...> Я долго страдала, переживая измену мужа. Только представьте — пять лет! Даже уход с головой в учебу и запись нового альбома не вытащили из депрессии. Удивительно, как не спилась, не бросилась во все тяжкие, не наложила на себя руки. После предательства Резо и друзей, после ограбления и жуткой аварии выжила только благодаря маме, которая всегда была рядом», — поделилась она.

«Узнав, что они развелись, не удивилась. Есть закон бумеранга, его никто не отменял: все слезы, которые по твоей вине выплакал другой человек, обязательно к тебе вернутся. <...> Я, конечно, не буду соболезновать Михалковой и Гигинеишвили. Но и радости не испытываю, скорее сочувствую», — уверена Кочеткова, расставшаяся с неверным супругом в 2009 году.