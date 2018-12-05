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«Закажи мне кофе, булку и дождь»: Высоцкая и Кончаловский устроили романтическое свидание в Мюнхене

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я выбрал вместо рекламы.
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Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая

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45-летняя Юлия Высоцкая и 81-летний Андрей Кончаловский и не думают разводиться, как полагали светские сплетники.

В последнее время слухи о «неминуемом разводе» актрисы и кулинарного блогера Юлии Высоцкой и режиссера Андрея Кончаловского все чаще появляются в различных СМИ. Поговаривают, что у пары, которая вместе уже 20 лет, назрел серьезный кризис в отношениях.

К счастью, все оказалось иначе. В кадре, которым телеведущая поделилась накануне в своем микроблоге, муж смотрит на нее с искренней любовью и нежностью. Сейчас звездные супруги путешествуют по Германии и явно наслаждаются обществом друг друга. «Закажи мне #кофе, #булку и #дождь», — так романтично подписала Юлия селфи с Андреем Сергеевичем.

«Такие пары — редкость сегодняшнего времени», «Влюбленные и счастливые», «Неподдельное счастье», «Классная пара. Всего самого доброго. Мир вашему дому», — желают в комментариях пользователи. Напомним, Кончаловский и Высоцкая вместе воспитывают двоих детей — сына Петра и дочь Марию. В октябре 2013 года Мария попала в автоаварию во Франции и долгое время находилась в коме. Ее реабилитация продолжается и по сей день.

Автор: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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