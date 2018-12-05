«Закажи мне кофе, булку и дождь»: Высоцкая и Кончаловский устроили романтическое свидание в Мюнхене

В последнее время слухи о «неминуемом разводе» актрисы и кулинарного блогера Юлии Высоцкой и режиссера Андрея Кончаловского все чаще появляются в различных СМИ. Поговаривают, что у пары, которая вместе уже 20 лет, назрел серьезный кризис в отношениях.

К счастью, все оказалось иначе. В кадре, которым телеведущая поделилась накануне в своем микроблоге, муж смотрит на нее с искренней любовью и нежностью. Сейчас звездные супруги путешествуют по Германии и явно наслаждаются обществом друг друга. «Закажи мне #кофе, #булку и #дождь», — так романтично подписала Юлия селфи с Андреем Сергеевичем.