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Задор и нелепые движения: Максим Виторган порадовал Нино Нинидзе «грузинским» танцем

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Максим Виторган и Нино Нинидзе

Фото: Starface

Максим Виторган и Нино Нинидзе встречаются уже год. И все это время 48-летний актер не устает делать сюрпризы для молодой избранницы. Некоторыми моментами они делятся с подписчиками.

Отметившая на днях 29-летие Нино Нинидзе показала в Instagram, как провела романтический вечер с Максимом Виторганом в одном из отелей столицы. В сториз актриса опубликовала фото с именинным тортом и показала, какой сюрприз устроил для нее любимый мужчина.

Максим станцевал для Нино подобие грузинского танца — задорно, с чувством и смешными и нелепыми движениями.

Кстати, это была не первая попытка актера порадовать свою любовь знанием ее национальной культуры. В день рождения Нино Максим сделал публикацию в Instagram, поздравив ее на грузинском языке.

Роман Нинидзе и Виторгана начался вскоре после его официального развода с Ксенией Собчак. К тому времени за плечами Нино уже тоже был развод. И с тех пор она и Максим неразлучны. Кстати, Нино подружилась с дочерью возлюбленного, которая всего на несколько лет моложе нее.

Фото и видео: Instagram Нино Нинидзе и Максима Виторгана, Starface

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