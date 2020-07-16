Задор и нелепые движения: Максим Виторган порадовал Нино Нинидзе «грузинским» танцем

Отметившая на днях 29-летие Нино Нинидзе показала в Instagram, как провела романтический вечер с Максимом Виторганом в одном из отелей столицы. В сториз актриса опубликовала фото с именинным тортом и показала, какой сюрприз устроил для нее любимый мужчина.

Максим станцевал для Нино подобие грузинского танца — задорно, с чувством и смешными и нелепыми движениями.