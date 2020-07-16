Задор и нелепые движения: Максим Виторган порадовал Нино Нинидзе «грузинским» танцем
Фото: Starface
Отметившая на днях 29-летие Нино Нинидзе показала в Instagram, как провела романтический вечер с Максимом Виторганом в одном из отелей столицы. В сториз актриса опубликовала фото с именинным тортом и показала, какой сюрприз устроил для нее любимый мужчина.
Максим станцевал для Нино подобие грузинского танца — задорно, с чувством и смешными и нелепыми движениями.
Кстати, это была не первая попытка актера порадовать свою любовь знанием ее национальной культуры. В день рождения Нино Максим сделал публикацию в Instagram, поздравив ее на грузинском языке.
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“Прекрасная N” - как будто придумано специально для тебя. Н - нежность. У тебя талант быть настоящей. Ты обречена нравиться. Видеть тебя - наслаждение. Касаться - награда. Тебя послали на Землю, чтобы долго не объяснять людям что такое настоящая женщина. Настоящая и космическая. გილოცავ დაბადების დღეს პატარავ ( надеюсь гугл переводчик не подвёл😃) @ninosha13 ♥️
Роман Нинидзе и Виторгана начался вскоре после его официального развода с Ксенией Собчак. К тому времени за плечами Нино уже тоже был развод. И с тех пор она и Максим неразлучны. Кстати, Нино подружилась с дочерью возлюбленного, которая всего на несколько лет моложе нее.
Фото и видео: Instagram Нино Нинидзе и Максима Виторгана, Starface
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