«За деньги возможно все»: экс-участница «Дома-2» заявила, что Михаил Галустян изменил жене с ней

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Юлия Исаева не скрывает, что в последние несколько лет занялась оказанием эскорт-услуг. Недавно она дала интервью по WhatsApp администратору скандального Instagram-аккаунта «Рынок шкур» (скриншоты выложены именно там) и назвала несколько имен тех знаменитых мужчин, которые не так давно воспользовались ее предложением.

Юлия призналась, что некоторое время встречалась с рэпером T-Killah, а затем в течение нескольких ночей виделась с Павлом Буре и... шоуменом Михаилом Галустяном. «За деньги возможно все», — лукаво ответила Исаева на вопрос интервьюера, знает ли она о том, что Михаил давно и, казалось, счастливо женат.