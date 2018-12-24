Юрий и Инна Жирковы отправились в медовый месяц спустя 10 лет после свадьбы

Уже через пару дней Инна и Юрий вернутся в Дубай, где начали свой зимний отпуск. Там же к ним присоединятся дети, которые завершали учебную четверть в Москве: 10-летний Дима, 8-летняя Милана и 3-летний Даня.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram