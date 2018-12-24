Юрий и Инна Жирковы отправились в медовый месяц спустя 10 лет после свадьбы

Юрий и Инна Жирковы женаты уже почти 11 лет, но, как оказалось, у влюбленных не было медового месяца. Его супруги решили устроить для себя только сейчас, улетев на несколько дней на Мальдивы. О таком удивительном факте Инна рассказала поклонникам в своем микроблоге, поделившись романтичным фото на фоне океана.
Мы с Юрой @yuryzhirkov женаты почти 11 лет, а вместе 12 лет. Но свадебного путешествия и медового месяца у нас не было . Постоянные сборы ,тренировки .... Мы за столько лет совместной жизни ни разу не отдыхали без деток . Решиться улететь вдвоём было не просто, все-таки мы многодетные родители и больше всего в жизни любим своих детей . 3 дня на Мальдивах для кого-то слишком мало , но я так счастлива,что эти дни мы проводим наедине друг с другом . Хочу вам сказать спасибо ,читая ваши добрые комментарии и пожелания,мне хочется ответить вам тем же . Хочу пожелать каждому из-за вас найти свою любовь ,а кто ее нашёл ,сохранить на долгие годы . Важней семьи в нашей жизни ничего нет.Будьте счастливы и берегите друг друга .
«Постоянные сборы, тренировки... Мы за столько лет совместной жизни ни разу не отдыхали без деток. Решиться улететь вдвоем было не просто, все-таки мы многодетные родители и больше всего в жизни любим своих детей. 3 дня на Мальдивах для кого-то слишком мало, но я так счастлива, что эти дни мы проводим наедине друг с другом», — призналась дизайнер (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).
Уже через пару дней Инна и Юрий вернутся в Дубай, где начали свой зимний отпуск. Там же к ним присоединятся дети, которые завершали учебную четверть в Москве: 10-летний Дима, 8-летняя Милана и 3-летний Даня.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram