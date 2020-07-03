Юлия Высоцкая показала фото нежного поцелуя с мужем Андреем Кончаловским на улицах Парижа
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Loook press
46-летняя Юлия Высоцкая 22 года счастлива в браке с режиссером Андреем Кончаловским, который старше нее на 36 лет. И все эти годы супруги сохраняют трепетное отношение друг к другу, которое видно даже через фотографии и видео, опубликованные в Instagram Юлии.
В очередной раз телеведущая и актриса поделилась с подписчиками фото, которое и для нее стало неожиданностью.
«Этот кадр я получила сегодня, он сделан незнакомкой в Париже в 2011-м... Оказывается, папарацци иногда доставляют радость. Спасибо», — рассказала она историю кадра, где целует мужа на одной из улиц Парижа.
«Очень красиво», «Прекрасное фото», «Так мило», «Невольно потекли слезы», «Как мило, вы такие молодцы», «Какая прелесть», «Великолепный кадр, Юлия», «Берегите друг друга», — откликнулись в комментариях подписчики Высоцкой.
Напомним, Юлия стала пятой женой Андрея Кончаловского, а он — ее вторым мужем (первый брак актрисы был фиктивным). У Кончаловского от второй жены Натальи Аринбасаровой есть 54-летний сын Егор Кончаловский, четвертая жена Ирина Мартынова родила ему двоих дочерей Наталью и Елену, от актрисы Ирины Бразговки у режиссера есть дочь Дарья, а с Юлией у них есть дочь Мария и сын Петр.
Фото и видео: Instagram Юлии Высоцкой, Komsomolskaya Pravda, Igor Primak/ Global Loook press, Starface
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