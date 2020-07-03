Юлия Высоцкая показала фото нежного поцелуя с мужем Андреем Кончаловским на улицах Парижа

46-летняя Юлия Высоцкая 22 года счастлива в браке с режиссером Андреем Кончаловским, который старше нее на 36 лет. И все эти годы супруги сохраняют трепетное отношение друг к другу, которое видно даже через фотографии и видео, опубликованные в Instagram Юлии.

В очередной раз телеведущая и актриса поделилась с подписчиками фото, которое и для нее стало неожиданностью.

«Этот кадр я получила сегодня, он сделан незнакомкой в Париже в 2011-м... Оказывается, папарацци иногда доставляют радость. Спасибо», — рассказала она историю кадра, где целует мужа на одной из улиц Парижа.