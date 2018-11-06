Юлия Высоцкая об отношениях с мужем Андреем Кончаловским: «Я машу над ним шашкой крайне редко»

«Мой дед — Мелихов, и вот это желание все время вынуть шашку и начать ей махать присутствует. Хочется порой решить все вопросы сразу одним движением руки, брови или словом. Я работаю над этим всю свою жизнь. Надо сказать, что по отношению к своему мужу я машу шашкой крайне редко. Я нахожу гораздо более изощренные и убедительные способы влияния. Он никогда не доводит ситуацию до того, чтобы надо было махать шашкой. Он очень хорошо меня знает и понимает, как это немного смягчить», — призналась Юлия.

Высоцкая также заявила, что иногда в домогательствах к ним могут быть отчасти виновны сами женщины, либо же они утаивают некоторые подробности инцидентов: «Когда актриса говорит, что ее домогались, но не говорит, что она на это шла, чтобы получить роль, я считаю, что это лицемерие и обман. Это все те же составляющие данной конкретной ситуации. Если мужчина встречает вас на улице и берет за попу, вот это домогательства. Нужно либо бить в ответ, либо кричать. Наверное, виноват тот, кто более распущенный и делает первый шаг. Неважно, женщина или мужчина. Ответственность на том, кто начал эту провокацию».

Фото и видео: Instagram