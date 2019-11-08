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Юлия Савичева впервые рассказала о расставании с мужем

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Юлия Савичева

Фото: Instagram Юлии Савичевой

Певица вспомнила историю из своей жизни.

32-летняя Юлия Савичева практически не делится подробностями личной жизни, однако иногда в ее блоге появляются неизвестные факты из ее биографии.

Например, несколько часов назад выпускница «Фабрики звезд» откровенно рассказала о расставании с Александром Аршиновым. «Знаете, сейчас поняла для себя, что мне очень важно быть честной. О сложном и личном я могу говорить только спустя время. Сейчас, наверное, мне просто легче об этом говорить. О том, как рассталась с мужем. Впервые - после «Фабрики звезд». Я уехала в тур с другими участниками, и мы почти не виделись. Тогда мне, 17-летней, казалось, что мир рухнул, он не звонил, не писал. И я решила, что всё, нет у нас любви. Бесконечные туры дали о себе знать, был период, когда я жёстко болела. Как Аршинов об этом узнал, не знаю, но помню его, в Питере, в гостинице с лилиями и какими-то шоколадками».

«Позже пришло второе, ещё более серьезное испытание. Было это в 2012 году. Я проводила все свободное от концертов время на съемках, Аршинов пропадал на студии. Мы совсем перестали чувствовать друг друга. Я была буквально выжата эмоционально, знаете, когда ты чувствуешь нескончаемую черную полосу, когда усталость перерастает в апатию, а здоровье - на пределе возможностей. В результате всего этого мы так поссорились, что я собрала вещи и уехала жить в съемную квартиру. Я жила одна почти полгода. Мрачное было время, честно вам скажу. В один прекрасный момент, я открыла дверь, а на пороге стоял он. Хорошо помню, как он сказал: "Давай, собирай вещи, мы оба знаем, чем все это закончится". Так наша история стала песней. Из которой, как известно, слов не выкинешь. #личное #расставание #одна #мояистория", — подытожила Савичева.

Напомним, Александр Аршинов и Юлия Савичева сыграли свадьбу в 2014 году. Спустя три года после свадьбы у пары родилась дочь Анна. Певица тщательно скрывала «интересное» положение, поскольку предыдущая беременность закончилась неудачно. В отличие от многих представителей шоу-бизнеса, Савичева предпочитает не выкладывать в блоге фотографии с малышкой.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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