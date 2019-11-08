Юлия Савичева впервые рассказала о расставании с мужем

«Позже пришло второе, ещё более серьезное испытание. Было это в 2012 году. Я проводила все свободное от концертов время на съемках, Аршинов пропадал на студии. Мы совсем перестали чувствовать друг друга. Я была буквально выжата эмоционально, знаете, когда ты чувствуешь нескончаемую черную полосу, когда усталость перерастает в апатию, а здоровье - на пределе возможностей. В результате всего этого мы так поссорились, что я собрала вещи и уехала жить в съемную квартиру. Я жила одна почти полгода. Мрачное было время, честно вам скажу. В один прекрасный момент, я открыла дверь, а на пороге стоял он. Хорошо помню, как он сказал: "Давай, собирай вещи, мы оба знаем, чем все это закончится". Так наша история стала песней. Из которой, как известно, слов не выкинешь. #личное #расставание #одна #мояистория", — подытожила Савичева.

Напомним, Александр Аршинов и Юлия Савичева сыграли свадьбу в 2014 году. Спустя три года после свадьбы у пары родилась дочь Анна. Певица тщательно скрывала «интересное» положение, поскольку предыдущая беременность закончилась неудачно. В отличие от многих представителей шоу-бизнеса, Савичева предпочитает не выкладывать в блоге фотографии с малышкой.