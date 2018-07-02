Юлия Ковальчук трогательно поздравила Алексея Чумакова с годовщиной свадьбы

Пять лет назад Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков тайно поженились в Испании. «А расписались в Москве. Были только мы с Юлей. Никаких свидетелей и шампанского», — рассказывал новоиспеченный супруг.
«Я люблю тебя 5 лет в официальном браке, почти 11 лет в неофициальном, и как будто всю жизнь без времени и пространства...», — обратилась Юлия к Алексею в блоге.
Поклонники наперебой стали поздравлять влюбленных. Они считают Юлию и Алексея одной из самых крепких и красивых пар отечественного шоу-бизнеса.
«Счастья на долгие года!!!», «Поздравляю, котики. Желаю беречь друг друга, быть счастливыми, чтобы каждый день был наполненным счастьем и любимым творчеством», «Вы потрясающие! Будьте счастливы всегда», «Молодцы, что не потеряли свои чувства, свою любовь. Завидую белой завистью», «Красивые и счастливые, так держать», «Ой, как это мило) сразу видно, что между вами любовь», — пишут они.
Фото: instagram