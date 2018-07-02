Юлия Ковальчук трогательно поздравила Алексея Чумакова с годовщиной свадьбы

Пять лет назад Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков тайно поженились в Испании. «А расписались в Москве. Были только мы с Юлей. Никаких свидетелей и шампанского», — рассказывал новоиспеченный супруг.

«Я люблю тебя 5 лет в официальном браке, почти 11 лет в неофициальном, и как будто всю жизнь без времени и пространства...», — обратилась Юлия к Алексею в блоге.