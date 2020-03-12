Юлия Ковальчук поздравила мужа с днем рождения и показала противоречивые фотографии с ним

Две фотографии (листайте их с помощью серых "стрелочек"), на которых Юлия и Алексей гримасничают, вызвали противоречивые чувства у поклонников пары.

«Юлечка, с днем рождения Лешу! Будьте всегда такими же счастливыми», «С днем рождения самого талантливого и гениального», «С днем рождения Лешу! Только я вижу, что он стал похож на Бреда Питта?)», «Какие вы классные! Такие настоящие», «Вы классная пара», «Замечательные вы», — комментируют одни.

«Какой ужас, зачем такое фото?!», «Фууу. Плохие фото. Вульгарные», «Что с языком у Чумакова?», «Язык между... Прям что то напоминает», «А он шалун», «Алексей сделал не красивый жест», «Жест на втором фото — непристойный, к сожалению», «Любитель делать ласки», «А казался такой интеллигентный , сдержанный ..второе фото хоть не ставили бы ...фу», — критикуют другие, приняв жест за обозначающий оральные ласки.

А вы знали, что в жесте Алексея есть что-то неприличное?