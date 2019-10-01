Юлия Ковальчук показала фото с романтической прогулки с Алексеем Чумаковым в годовщину свадьбы: «Чугунная»

«Юлечка, поздравляем вас с Лешей!!! Берегите себя и свою любовь!!! Любим вас», «Любви крепкой-крепкой!!! Вы пример! Молодцы», «Любви, взаимопонимания, безудержного смеха, тишины, когда хочется и просто семейного счастья», «Прекрасный повод еще раз сказать о любви друг другу», «Наши поздравления самой яркой и Страстной семье», «Вы молодцы классные», «Поздравляю Вас с Чугунной свадьбой», «Пусть до бриллиантовой идет дорога», — поздравляют поклонники.