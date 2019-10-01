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Юлия Ковальчук показала фото с романтической прогулки с Алексеем Чумаковым в годовщину свадьбы: «Чугунная»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук

Фото: Instagram Алексея Чумакова

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков празднуют 6 лет со дня свадьбы.

«Чугунная...❤️ #юлияковальчук #алексейчумаков #6летсвадьбы #любовь #тишина #счастье», — написала певица.

«Юлечка, поздравляем вас с Лешей!!! Берегите себя и свою любовь!!! Любим вас», «Любви крепкой-крепкой!!! Вы пример! Молодцы», «Любви, взаимопонимания, безудержного смеха, тишины, когда хочется и просто семейного счастья», «Прекрасный повод еще раз сказать о любви друг другу», «Наши поздравления самой яркой и Страстной семье», «Вы молодцы классные», «Поздравляю Вас с Чугунной свадьбой», «Пусть до бриллиантовой идет дорога», — поздравляют поклонники.

Фото и видео: instagram

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