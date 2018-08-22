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Юлия Барановская призналась, что в этом году отказала нескольким претендентам в ее мужья

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Юлия Барановская

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38-летняя Юлия Барановская заявила в новом интервью, что уже могла бы быть замужем, но решила не торопиться.

После разрыва с футболистом Андреем Аршавиным мама его троих детей Юлия Барановская долгое время была одна и, как выяснилось, до сих пор ее сердце свободно. Хотя телеведущей уже несколько раз в этом году разные мужчины делали предложение руки и сердца. Об этом Юлия рассказала в откровенном интервью журналу «7 дней», для обложки свежего номера которого снялась с детьми.

«На самом деле выйти замуж в этом году я могла несколько раз, — заявила Юлия. — Но жизнь преподнесла мне много уроков, которые я успела выучить вовремя. У меня была близкая подруга, которая очень хотела замуж — и вышла, а через год или два развелась, и это был полный кошмар… Так что я хочу не выйти замуж, а встретить человека, с которым смогу прожить всю жизнь».

Напомним, в начале июня этого года в микроблоге Барановской стали появляться снимки, на которых она позирует с неизвестным мужчиной. По-видимому, это и был один из женихов знаменитости. Многодетная мама рассталась с отцом своих детей Андреем Аршавиным еще в 2012 году после девяти лет гражданского брака. Сейчас у Юлии все хорошо: она работает ведущей популярного шоу «Мужское/женское» и участвует в проекте «Модный приговор» на Первом канале.

Фото и видео: Instagram

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