Юлия Барановская призналась, что в этом году отказала нескольким претендентам в ее мужья

После разрыва с футболистом Андреем Аршавиным мама его троих детей Юлия Барановская долгое время была одна и, как выяснилось, до сих пор ее сердце свободно. Хотя телеведущей уже несколько раз в этом году разные мужчины делали предложение руки и сердца. Об этом Юлия рассказала в откровенном интервью журналу «7 дней», для обложки свежего номера которого снялась с детьми.

«На самом деле выйти замуж в этом году я могла несколько раз, — заявила Юлия. — Но жизнь преподнесла мне много уроков, которые я успела выучить вовремя. У меня была близкая подруга, которая очень хотела замуж — и вышла, а через год или два развелась, и это был полный кошмар… Так что я хочу не выйти замуж, а встретить человека, с которым смогу прожить всю жизнь».