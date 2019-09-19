Юлия Барановская перестала скрывать отношения с солистом «Иванушек»

Напомним, у 34-летней Барановской есть трое детей от футболиста Андрея Аршавина. Она тяжело переживала разрыв с гражданским мужем и после расставания с ним не была замечена в любовных отношениях.

Кирилл Туриченко предпочитает не распространяться о личной жизни, фото с девушками в соцсетях не публикует.