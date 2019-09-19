Юлия Барановская перестала скрывать отношения с солистом «Иванушек»

Юлия Барановская больше не прячет от посторонних глаз своего возлюбленного – солиста группы «Иванушки International» 36-летнего Кирилла Туриченко.
Накануне Юлию и Кирилла застали в одном из столичных ресторанов, сообщает телеграм-канал издания Super. Свидетели ужина телеведущей и «иванушки» засняли, как Барановская и Туриченко обмениливались вовсе не дружескими поцелуями, мило флиртовали и не скрывались от публики.
Напомним, у 34-летней Барановской есть трое детей от футболиста Андрея Аршавина. Она тяжело переживала разрыв с гражданским мужем и после расставания с ним не была замечена в любовных отношениях.
Кирилл Туриченко предпочитает не распространяться о личной жизни, фото с девушками в соцсетях не публикует.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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