«Яркие и такие разные»: 27-летняя Дарья Мельникова показала редкое фото с мужем

Дарью Мельникову и Артура Смольянинова считают одной из самых красивых пар российского театра и кино. Однако общие фотографии появляются в блогах артистов нечасто.

Недавно они оба сменили имидж: Дарья подстриглась «под ноль», а Артур — наоборот, слегка отпустил волосы.