«Яркие и такие разные»: 27-летняя Дарья Мельникова показала редкое фото с мужем

Дарью Мельникову и Артура Смольянинова считают одной из самых красивых пар российского театра и кино. Однако общие фотографии появляются в блогах артистов нечасто.
Недавно они оба сменили имидж: Дарья подстриглась «под ноль», а Артур — наоборот, слегка отпустил волосы.
Новое фото в блоге актрисы уже активно обсуждают ее подписчики.
«Здрасьте! Можно с вами сфоткаться? Я ваш кумир», — пошутила она под снимком.
Фото: Instagram Дарьи Мельниковой
«Ребята, вы😍», «Такие зайки», «Яркие и такие разные! То что надо», «Вы слишком крутые для инсты», «Классные))) надо побольше фото вдвоем», «Побольше таких фотооо», — обсуждают подписчики.
Некоторые отметили, что 35-летний муж актрисы с годами становится похожим на легендарного актера: «Вы когда-то давно в интервью сказали, что ваш будущий муж будет похож на Юрия Никулина. И ведь, судя по этому фото, не соврали».
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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