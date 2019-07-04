logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Яркие и такие разные»: 27-летняя Дарья Мельникова показала редкое фото с мужем

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 9

Дарья Мельникова

Фото: Instagram Дарьи Мельниковой
Подписчики Дарьи Мельниковой обсуждают ее новое фото с Артуром Смольяниновым.

Дарью Мельникову и Артура Смольянинова считают одной из самых красивых пар российского театра и кино. Однако общие фотографии появляются в блогах артистов нечасто.

Недавно они оба сменили имидж: Дарья подстриглась «под ноль», а Артур — наоборот, слегка отпустил волосы.

Новое фото в блоге актрисы уже активно обсуждают ее подписчики.

«Здрасьте! Можно с вами сфоткаться? Я ваш кумир», — пошутила она под снимком.

Фото: Instagram Дарьи Мельниковой

«Ребята, вы😍», «Такие зайки», «Яркие и такие разные! То что надо», «Вы слишком крутые для инсты», «Классные))) надо побольше фото вдвоем», «Побольше таких фотооо», — обсуждают подписчики.

Некоторые отметили, что 35-летний муж актрисы с годами становится похожим на легендарного актера: «Вы когда-то давно в интервью сказали, что ваш будущий муж будет похож на Юрия Никулина. И ведь, судя по этому фото, не соврали».

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...