Яна Рудковская яростно защитила Александра Кержакова и жестко раскритиковала его экс-жену

Общественность тут же обрушилась с критикой на Кержакова, который пока хранит молчание, однако некоторые представители бомонда все же встали на его сторону. Например, Яна Рудковская опубликовала большой пост в своем блоге, где дала понять, что в этой истории все не так просто.