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Яна Рудковская яростно защитила Александра Кержакова и жестко раскритиковала его экс-жену

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Александр Кержаков с сыном

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Светская львица и бизнесвумен Яна Рудковская написала большой пост в Instagram, в котором встала на сторону 35-летнего футбольного тренера Александра Кержакова в его борьбе за опеку над годовалым сыном Артемием.

В Сети активно обсуждают шокирующую новость о том, что экс-футболист сборной России Александр Кержаков похитил маленького сына Артемия у своей бывшей жены Миланы. Девушка вышла в прямой эфир Instagram и, плача, рассказала, что уже месяц не видела ребенка, а Александр требует у нее справки о вменяемости.

Общественность тут же обрушилась с критикой на Кержакова, который пока хранит молчание, однако некоторые представители бомонда все же встали на его сторону. Например, Яна Рудковская опубликовала большой пост в своем блоге, где дала понять, что в этой истории все не так просто.

Доброе утро, друзья! Как Вы знаете, я всегда на стороне женщин в конфликте интересов родителей при разводе,так как сама прошла очень тяжёлый судебный путь в борьбе за детей,221 суд. В данной ситуации я на стороне отца-Кержакова Александра.Я могла бы промолчать,но подумав ночь,не могу оставаться в стороне!Не позволяет мне совесть и моя гражданская и материнская позиция! Хочется,чтобы Милана,которой я неоднократно пыталась помочь решить мирным путём с Сашей конфликт и определить место проживание ребёнка исключительно с матерью,в следующем своём прямом эфире рассказала, где она провела 4,5 месяца и почему все это время её новорожденный ребёнок провёл с нянями,а не с ней, где она находилась все это время,с 13 февраля и по позавчерашний день.Отец не украл у нянь ребёнка своего,это абсурд,он -родной отец!По семейному кодексу родители имеют равные права.a тем более в ситуации, когда ребёнок находился долгое время с нянями, с чужими людьми!Милана,мне реально тебя очень жаль,но мне также жаль твоего ребёнка и твоего ещё пока законного мужа,твою маму!Тебе ещё вчера предлагал Саша все решить мирным путём,но тебе хотелось жалости к себе у аудитории,что в принципе в твоей ситуации довольно странно!Ты нанесла сильнейший репутационный удар по человеку, завуалированный «крик о помощи».Я желаю тебе более не совершать таких необдуманных поступков.Я искренне прониклась уважением к Александру, который пока хранит молчание, не смотря на проклятие всего мира после вчерашнего твоего эфира и интервью, и который пока ни слова не проронил почему же, все-таки, он вынужден был забрать малыша!Я довольно долго была на твоей стороне и не только из-за женской солидарности! Милана, ты из очень хорошей семьи,мы уважали твоего отца,твою семью. Каждый человек способен на ошибку,но не у каждого человека хватит смелости её признать.Я всегда считала тебя сильной девушкой! Поверь мне,я не хочу,как многие сейчас оказывать тебе «медвежью услугу» - это просто нечестно по отношению к тому,что сейчас происходит. Я уверена,что мой пост заставит, все-таки тебя задуматься и впредь совершать только мудрые и взвешенные поступки.Ты все знаешь,можно ввести в заблуждение многих,но себя не обманешь!

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

Напомним, Александр Кержаков и Милана Тюльпанова поженились в 2015 году. Когда девушка была на последнем месяце беременности первенцем, внезапно умер ее отец, петербургский сенатор Вадим Тюльпанов. Милана до сих пор не может оправиться от горя.

Фото: Instagram

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