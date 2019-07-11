logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Яна Поплавская откровенно призналась, почему не венчалась с мужем за 25 лет брака

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Яна Поплавская

Фото: Instagram
Актриса посвятила теме брака и отношений целую статью.

Яна Поплавская написала очередную колонку для портала Letidor.ru. Актриса откровенно рассказала о том, что думает о венчании и почему сама не отправилась в церковь с мужем, с которым прожила в браке четверть века.

Яна отмечает, что сейчас складывается тенденция, что супруги бегут венчаться чуть ли не сразу после загса. Но клятвы, данные под образами, не защищают от развода. По ее мнению, брак должен быть проверен временем, прежде чем его закрепят на небесах.

«Актеры Светлана Немоляева и Александр Лазарев произнесли клятвы верности в храме спустя 49 лет после свадьбы. Экс-мэр Москвы Юрий Лужков и предприниматель Елена Батурина сделали это через 25 лет. А Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский обвенчались в канун празднования опаловой 21 годовщины свадьбы», - рассказывает Поплавская.

Яна уверена, что влюбленные идут в храм ради очередного праздника, чтобы надеть белое платье и отметить с близкими, забывая о духовной стороне таинства. И в большинстве случаев на венчании настаивают именно женщины, которые проедают мужчине бесконечным «Мы должны повенчаться». Но люди не понимают, что на самом деле их ждет в храме и для чего все нужно…

«Я — верующий человек. Однако, наверно, не настолько воцерковленный, насколько бы мне этого хотелось. Я трепетно отношусь к венчанию, потому что это одно из семи таинств. Для меня это не сериал для кумушек и подружек под названием «Смотрите на меня, какая я благостная перед алтарем стою». Это самое ответственное, взвешенное и продуманное решение в жизни, которое вы принимаете перед Богом! То, что соединил Бог, разъединить нельзя», - рассказывает актриса.

Для Яны Поплавской, по ее словам, история с развенчанием церковного брака непонятна. И многим священнослужителям тоже, ведь такого понятия, как «развенчивание церковного брака», не существует. Церковь может дать благословение на второй брак, но при веских причинах. Например, если предыдущий супруг серьезно душевно, пьет или ведет себя аморально.

«Я крестилась в 16 лет. Рано вышла замуж и стала мамой и уж, конечно, ни о каком венчании не помышляла. По крайней мере, до поры до времени. В какой-то момент я все-таки пришла к мысли, что, наверно, хочу этого. Я люблю мужа, у нас дети, разводиться не хочу, думала я. Мне казалось, что внутренне я к венчанию готова, - продолжает откровенно рассказывать Яна. - Сергей не имел ничего против, но ситуацию не инициировал. На мое предложение обвенчаться он ответил: "Эээээ, ну можем"».

Потом в семье начался разлад, и Яна стала задумываться, настолько ли она уверена в супруге, как казалось раньше, и решение о венчании отложила. Но вскоре муж стал настаивать на походе в церковь.

Яна Поплавская с новым спутником жизни Евгением Яковлевым

Фото: Instagram

«Признаюсь честно, после развода я обрадовалась, что мой 25-летний брак был не венчан, - говорит Яна. - Зная свое отношение к этому таинству и тем обязательствам, которые оно подразумевает, я бы их ни за что не нарушила. Я бы мучилась, может быть, начала терять себя, но не нарушила бы слово, которое дала перед Богом! В той ситуации это было бы фатальным для меня как для женщины. Уйти я бы не смогла… Бог уберег от меня от последующей беготни с воплями "Развенчайте меня!"».

Актриса уверена, что прежде, чем венчаться, нужно узнать человека в разных ситуациях и убедиться, что он тот, с кем стоит идти в храм.

«Люди венчаются, чтобы и в другой жизни быть вместе! Эта пара будет жить воедино — и в здравии, и в болезни, и в богатстве, и в бедности. Эти люди всегда будут рядом! Я знаю, что вера спасает нас от многих чудовищных вещей и поступков, которые иногда человеческими назвать нельзя. Даже самые неверующие люди в сложных ситуациях говорят: "Господи, помоги!"», - подытоживает Яна Поплавская.

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Гороскоп
Загрузка...