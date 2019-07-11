Яна Поплавская откровенно призналась, почему не венчалась с мужем за 25 лет брака

Яна Поплавская написала очередную колонку для портала Letidor.ru. Актриса откровенно рассказала о том, что думает о венчании и почему сама не отправилась в церковь с мужем, с которым прожила в браке четверть века.

Яна отмечает, что сейчас складывается тенденция, что супруги бегут венчаться чуть ли не сразу после загса. Но клятвы, данные под образами, не защищают от развода. По ее мнению, брак должен быть проверен временем, прежде чем его закрепят на небесах.

«Актеры Светлана Немоляева и Александр Лазарев произнесли клятвы верности в храме спустя 49 лет после свадьбы. Экс-мэр Москвы Юрий Лужков и предприниматель Елена Батурина сделали это через 25 лет. А Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский обвенчались в канун празднования опаловой 21 годовщины свадьбы», - рассказывает Поплавская.