Яна Поплавская откровенно призналась, почему не венчалась с мужем за 25 лет брака

Яна Поплавская написала очередную колонку для портала Letidor.ru. Актриса откровенно рассказала о том, что думает о венчании и почему сама не отправилась в церковь с мужем, с которым прожила в браке четверть века.
Яна отмечает, что сейчас складывается тенденция, что супруги бегут венчаться чуть ли не сразу после загса. Но клятвы, данные под образами, не защищают от развода. По ее мнению, брак должен быть проверен временем, прежде чем его закрепят на небесах.
«Актеры Светлана Немоляева и Александр Лазарев произнесли клятвы верности в храме спустя 49 лет после свадьбы. Экс-мэр Москвы Юрий Лужков и предприниматель Елена Батурина сделали это через 25 лет. А Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский обвенчались в канун празднования опаловой 21 годовщины свадьбы», - рассказывает Поплавская.
Яна уверена, что влюбленные идут в храм ради очередного праздника, чтобы надеть белое платье и отметить с близкими, забывая о духовной стороне таинства. И в большинстве случаев на венчании настаивают именно женщины, которые проедают мужчине бесконечным «Мы должны повенчаться». Но люди не понимают, что на самом деле их ждет в храме и для чего все нужно…
«Я — верующий человек. Однако, наверно, не настолько воцерковленный, насколько бы мне этого хотелось. Я трепетно отношусь к венчанию, потому что это одно из семи таинств. Для меня это не сериал для кумушек и подружек под названием «Смотрите на меня, какая я благостная перед алтарем стою». Это самое ответственное, взвешенное и продуманное решение в жизни, которое вы принимаете перед Богом! То, что соединил Бог, разъединить нельзя», - рассказывает актриса.
Для Яны Поплавской, по ее словам, история с развенчанием церковного брака непонятна. И многим священнослужителям тоже, ведь такого понятия, как «развенчивание церковного брака», не существует. Церковь может дать благословение на второй брак, но при веских причинах. Например, если предыдущий супруг серьезно душевно, пьет или ведет себя аморально.
«Я крестилась в 16 лет. Рано вышла замуж и стала мамой и уж, конечно, ни о каком венчании не помышляла. По крайней мере, до поры до времени. В какой-то момент я все-таки пришла к мысли, что, наверно, хочу этого. Я люблю мужа, у нас дети, разводиться не хочу, думала я. Мне казалось, что внутренне я к венчанию готова, - продолжает откровенно рассказывать Яна. - Сергей не имел ничего против, но ситуацию не инициировал. На мое предложение обвенчаться он ответил: "Эээээ, ну можем"».
Потом в семье начался разлад, и Яна стала задумываться, настолько ли она уверена в супруге, как казалось раньше, и решение о венчании отложила. Но вскоре муж стал настаивать на походе в церковь.
Фото: Instagram
«Признаюсь честно, после развода я обрадовалась, что мой 25-летний брак был не венчан, - говорит Яна. - Зная свое отношение к этому таинству и тем обязательствам, которые оно подразумевает, я бы их ни за что не нарушила. Я бы мучилась, может быть, начала терять себя, но не нарушила бы слово, которое дала перед Богом! В той ситуации это было бы фатальным для меня как для женщины. Уйти я бы не смогла… Бог уберег от меня от последующей беготни с воплями "Развенчайте меня!"».
Актриса уверена, что прежде, чем венчаться, нужно узнать человека в разных ситуациях и убедиться, что он тот, с кем стоит идти в храм.
«Люди венчаются, чтобы и в другой жизни быть вместе! Эта пара будет жить воедино — и в здравии, и в болезни, и в богатстве, и в бедности. Эти люди всегда будут рядом! Я знаю, что вера спасает нас от многих чудовищных вещей и поступков, которые иногда человеческими назвать нельзя. Даже самые неверующие люди в сложных ситуациях говорят: "Господи, помоги!"», - подытоживает Яна Поплавская.
Фото и видео: Instagram
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