Яна Поплавская нежно поздравила молодого мужа с днем рождения: «За тобой, как за каменной стеной»

«С днем рождения, мой дорогой, добрый, скромный, немногословный муж, я за тобой, как за каменной стеной. Ты умеешь все на свете! Ты прекрасный журналист, я люблю слушать твои эфиры, когда я еду в машине, твой голос всегда со мной. Ты умеешь строгать, пилить, строить, сажать деревья. Наш дом — это тепло твоих рук и это обыкновенное чудо! Я счастлива, что мы встретились в далеком 2006-м. Видимо, там наверху знали, что ты мой человек, а я твой! Будь счастлив, пусть жизнь никогда не изменит твою душу и сердце, пусть ангел хранитель бережет тебя! Ты родился! Ураааааа!», — нежно и трогательно написала Яна Поплавская в микроблоге.

Евгений на своей странице в Instagram опубликовал забавное фото.