Яна Поплавская нежно поздравила молодого мужа с днем рождения: «За тобой, как за каменной стеной»
Фото: Instagram Яны Поплавской
Роман 52-летней актрисы Яны Поплавской с журналистом Евгением Яковлевым, который моложе нее на 14 лет, длится с 2015 года. Но познакомились они задолго до этого. Об этом Яна рассказала поздравляя избранника с 38-м днем рождения.
«С днем рождения, мой дорогой, добрый, скромный, немногословный муж, я за тобой, как за каменной стеной. Ты умеешь все на свете! Ты прекрасный журналист, я люблю слушать твои эфиры, когда я еду в машине, твой голос всегда со мной. Ты умеешь строгать, пилить, строить, сажать деревья. Наш дом — это тепло твоих рук и это обыкновенное чудо! Я счастлива, что мы встретились в далеком 2006-м. Видимо, там наверху знали, что ты мой человек, а я твой! Будь счастлив, пусть жизнь никогда не изменит твою душу и сердце, пусть ангел хранитель бережет тебя! Ты родился! Ураааааа!», — нежно и трогательно написала Яна Поплавская в микроблоге.
Евгений на своей странице в Instagram опубликовал забавное фото.
В поздравлении Яна Поплавская назвала Евгения мужем, но сообщения об их свадьбе не было. В то же время актриса не раз отмечала, что, если они и решатся с Евгением узаконить отношения, то это будет тихая семейная свадьба.
Сейчас Поплавская и Яковлев обживают собственный дом. Всю совместно нажитую недвижимость Евгений Офрмил на Яну, чтобы доказать ей свое доверие.
Фото и видео: Instagram Яны Поплавской и Евгения Яковлева
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!