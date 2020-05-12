«Я за моногамию в отношениях»: Климова вспомнила детали романа с женатым Петренко и рассказала о муках совести

«Вообще я за моногамию в отношениях. Я не могу общаться одновременно с несколькими мужчинами. Мое сердце оно неделимо, и, конечно, это невыносимо — обманывать человека, который тебе небезразличен. Я не знаю, как я осталась жива вообще после этого. Это было непросто. Когда мы как раз расстались, перестали общаться, — это было такое решение, принятое разумом. Так надо. Я не могу так поступить по отношению к своей семье, к его семье. Мы не должны так поступать, это неправильно, это какая-то блажь, это пройдет. Но когда спустя год Игорь позвонил мне и я услышала по его голос, по-моему даже не было каких-то вопросов, потому что я ждала этого звонка», — призналась она.

За этот год многое изменилось: Игорь расстался с женой. А Екатерине пришлось принять непростое решение. «Я пришла поздно со съемок и честно сказала Илье, что я должна уйти», — вспоминает она. До этого они много говорили на тему своих отношений, которые были теплыми и комфортными, и такими и остались. Хорошилов обсуждал ситуацию с отцом Климовой, но ее было уже не остановить.

«Наверное, в молодости, когда ты не понимаешь, какую ты боль причиняешь... даже не в молодости... сложно встать на место другого человека, когда тобой овладевает сильное чувство. У меня всегда было по отношению к Илье в этом смысле чувство вины. Не должна я была по-человечески так с ним поступать, потому что Илья очень хороший и добрый человек, и я его по-своему очень люблю до сих пор», — призналась актриса.

«Вообще любовь — это наверное такой большой подарок, это же не происходит каждый день, на каждой съемочной площадке. В моей жизни крайне редко вообще возможны были такие отношения. Эти отношения были особенными для меня, мне на тот момент казалось, что это моя судьба, раз и навсегда, и жизнь моя на этом в этом смысле закончена и никогда больше никаких отношений у меня не будет. Мы как-то очень срослись. Поэтому было наверное сложно расставаться. Пока мы не разбились вдребезги о самое дно, не разлетелись на много маленьких осколков, которые потом, когда превратились обратно в двух людей, стали уже совершенно другими. И эти два человека уже не оглянулись бы в толпе, увидев друг друга, уже не пробежала бы искра между ними, потому что они другими стали», — подытожила она.