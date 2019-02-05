«Я всегда предпочитал карьеру любви»: в новой книге Дима Билан рассказал о неудачах в личной жизни

Совсем скоро Дима Билан выйдет на сцену московского Crocus City Hall, где состоится премьера его нового шоу «Планета Билан». Одновременно артист выпустит и книгу-автобиографию. На днях журнал StarHit опубликовал несколько отрывков из издания — в одном из них Дима откровенно рассказал о том, почему пока так и не нашел любовь.
«Сначала я наивно рассчитывал усидеть на двух стульях: быть внимательным бойфрендом и трудолюбивым музыкантом одновременно. Те эмоции, та любовь, что заполнила меня до краев, стоила того, чтобы за нее бороться... Отключал телефон и пропадал на несколько дней. Потом были крики Юрия Шмильевича Айзеншписа, срочные концерты и репетиции... Эти бесконечные компромиссы раз за разом выматывали все сильнее», — признается Билан.
Неизвестно, имеет ли в виду Дима свою экс-возлюбленную Елену Кулецкую или другую девушку. Но он исключительно с уважением и теплом говорит о бывшей избраннице: «Выход был один — бросать либо музыку, либо... ее. Предать первое означало предать часть себя. Я не мог пойти на такую жертву, а она бы ее не приняла».
Напомним, Билан и Кулецкая расстались в 2009 году, и с тех пор Дима очень редко появлялся в свете с другими спутницами, ни одна из которых не задержалась надолго рядом с ним. В Сети муссируются разнообразные слухи вокруг личной жизни артиста, но он их не комментирует.
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Мария Мельникова
Фото: Anna Salynskaya, Ali Magomedov, Nadezhda Lebedeva / Global Look Press, Instagram
Видео: Instagram