logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Я всегда предпочитал карьеру любви»: в новой книге Дима Билан рассказал о неудачах в личной жизни

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 8

Дима Билан

Arrows-left
Arrows-right
Reload
37-летний певец выпускает автобиографическую книгу «Планета Билан».

Совсем скоро Дима Билан выйдет на сцену московского Crocus City Hall, где состоится премьера его нового шоу «Планета Билан». Одновременно артист выпустит и книгу-автобиографию. На днях журнал StarHit опубликовал несколько отрывков из издания — в одном из них Дима откровенно рассказал о том, почему пока так и не нашел любовь.

«Сначала я наивно рассчитывал усидеть на двух стульях: быть внимательным бойфрендом и трудолюбивым музыкантом одновременно. Те эмоции, та любовь, что заполнила меня до краев, стоила того, чтобы за нее бороться... Отключал телефон и пропадал на несколько дней. Потом были крики Юрия Шмильевича Айзеншписа, срочные концерты и репетиции... Эти бесконечные компромиссы раз за разом выматывали все сильнее», — признается Билан.

Неизвестно, имеет ли в виду Дима свою экс-возлюбленную Елену Кулецкую или другую девушку. Но он исключительно с уважением и теплом говорит о бывшей избраннице: «Выход был один — бросать либо музыку, либо... ее. Предать первое означало предать часть себя. Я не мог пойти на такую жертву, а она бы ее не приняла».

Напомним, Билан и Кулецкая расстались в 2009 году, и с тех пор Дима очень редко появлялся в свете с другими спутницами, ни одна из которых не задержалась надолго рядом с ним. В Сети муссируются разнообразные слухи вокруг личной жизни артиста, но он их не комментирует.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Мария Мельникова

Фото: Anna Salynskaya, Ali Magomedov, Nadezhda Lebedeva / Global Look Press, Instagram

Видео: Instagram

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Да, мне противно»: Лиза Пескова осудила неухоженных женщин
Анастасия Волочкова наконец рассекретила возлюбленного, оказавшегося певцом
«Полная антисанитария и полная любовь»: Светлана Зейналова показала трогательное видео с восьмимесячной дочкой
«Нам сегодня год!»: Дмитрий Маликов поделился нежным фото с подросшим сыном
Силуэт любовницы и новый цвет волос Анастасии Костенко: в Сети обсуждают ситуацию в семье Дмитрия Тарасова
«Солнечная» дочь Ирины Хакамады исполнила для возлюбленного зажигательный восточный танец