«Я всегда предпочитал карьеру любви»: в новой книге Дима Билан рассказал о неудачах в личной жизни

Совсем скоро Дима Билан выйдет на сцену московского Crocus City Hall, где состоится премьера его нового шоу «Планета Билан». Одновременно артист выпустит и книгу-автобиографию. На днях журнал StarHit опубликовал несколько отрывков из издания — в одном из них Дима откровенно рассказал о том, почему пока так и не нашел любовь.

«Сначала я наивно рассчитывал усидеть на двух стульях: быть внимательным бойфрендом и трудолюбивым музыкантом одновременно. Те эмоции, та любовь, что заполнила меня до краев, стоила того, чтобы за нее бороться... Отключал телефон и пропадал на несколько дней. Потом были крики Юрия Шмильевича Айзеншписа, срочные концерты и репетиции... Эти бесконечные компромиссы раз за разом выматывали все сильнее», — признается Билан.