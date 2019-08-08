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«Я все также люблю тебя»: Анна Хилькевич призналась мужу в чувствах в годовщину свадьбы

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Слайд, который
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Анна Хилькевич и Артур Волков

Фото: Instagram
Актриса в знаменательную дату показала красивую фотографию с супругом.

Анна Хилькевич вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова в 7 августа 2015 года, через несколько лет после начала их романа. В годовщину свадьбы актриса призналась, что раньше не верила, что любовь и острота чувств могут длиться много лет.

Анна со старшей дочкой Арианной

«Помню как-то давно, одна моя знакомая сказала мне, что они с парнем уже 7 лет вместе...и я тогда подумала- «вот это да... наверное, это трудно... наверное, чувства уже остывают, нет той остроты, нет той нежности, страсти...сколько же кризисов прошла эта пара». и вот теперь я могу сказать «мы вместе уже 7й год...» Только те мои мысли и предположения были не верны. Я все так же люблю тебя, мой hubby))) и даже больше. с годовщиной, любовь моя! Хочу также, до самой старости», - призналась Хилькевич в чувствах к мужу под красивой совместной фотографией (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

«Вы такие классные», «Красивые, счастливые, любимые! Ваши отношения — пример для многих! Берегите друг друга. КОНГРЭТЬЮЛЭЙШНЗ)))))))))», «Мои любимые, да будет так всегда!!!», «Даааа! Вы чудесная пара. просто чудесная! Ну чудеснаяяяяяяяяяя!», - написали Анне в комментариях.

Напомним, супруги растят двух маленьких дочек: 3-летнюю Арианну и Машу, которой в августе исполнится год.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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