«Я все также люблю тебя»: Анна Хилькевич призналась мужу в чувствах в годовщину свадьбы

«Вы такие классные», «Красивые, счастливые, любимые! Ваши отношения — пример для многих! Берегите друг друга. КОНГРЭТЬЮЛЭЙШНЗ)))))))))», «Мои любимые, да будет так всегда!!!», «Даааа! Вы чудесная пара. просто чудесная! Ну чудеснаяяяяяяяяяя!», - написали Анне в комментариях.

Напомним, супруги растят двух маленьких дочек: 3-летнюю Арианну и Машу, которой в августе исполнится год.