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«Я уважаю желание свободы в партнере»: Анжелика Варум рассказала, что ее связывает с Леонидом Агутиным

50-летняя Анжелика Варум поделилась секретами своего брака.

Анжелику Варум и Леонида Агутина считают одной из самых гармоничных пар российского шоу-бизнеса. Со временем отношения в парах меняются. В недавнем интервью для телеканала «Дождь» певица рассказала, что сейчас связывает ее с мужем и какие эмоции она испытывает в браке.

«У каждого возраста своя любовь, свое понимание, что такое любовь. Конечно, это элемент трансформации, с каждым годом его преодолевать все сложнее, потому что меняются акценты, меняется все. Поэтому тут вопрос, наверное, взаимной привязанности и взаимной потребности друг в друге. Пока она есть, существуют люди в браке. Как только это рассыпается, в этом уже нет никакого смысла. Я вообще очень свободолюбивый человек, и я уважаю желание этой свободы в партнере. Это просто надо уважать», — поделилась она.

Анжелика трогательно заботится о своем муже и не одобряет его поездки: «Для меня его гастроли это стресс. Стресс, в первую очередь, потому что я контролер. Мне обязательно надо контролировать, поел — не поел, потому что мне же потом все это разгребать».

«С ним я чувствую себя как за каменной стеной, потому что, во-первых, он человек-лидер, человек, состоявшийся в профессии, человек, состоявшийся вообще во всем. Конечно, все что касается квартир, домов, всяких бытовых нюансов, — это, безусловно, Леня», — трогательно призналась супруга музыканта.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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