«Я тебя предупреждала»: Ксения Собчак высказалась о скандале в семье Миланы Кержаковой

Не так давно 25-летняя Милана Кержакова стала телеведущей шоу «Мягкая сила», гостьями которого становятся известные представительницы слабого пола. В новом выпуске студию посетила Ксения Собчак, с которой Милана поговорила о личном.

Одной из тем, которых коснулась блондинка, стала ее собственная ситуация — сложный развод с Александром Кержаковым и борьба за сына. На вопрос, что бы делала Ксения в подобном случае, Собчак откровенно ответила, что предупреждала девушку о возможных последствиях: «Мне сложно сказать. Сделала бы все, чтобы не допустить такой ситуации. Я себе представить такое не могу, надеюсь, что через это не буду проходить. Боролась до конца и тебе советую бороться. Согласись, все произошло именно так, как я тебе говорила. Я тебя предупреждала. Всегда слушай умных людей, особенно тех, которым от тебя ничего не надо».