«Я сразу чувствую слабых мужчин»: Ольга Бузова о поисках новой любви у всех на глазах

После болезненного развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова долгое время оставалась одна. Но в итоге певица и телеведущая решила найти новую любовь, при этом активные поиски она ведет не на вечеринках или в специальных приложениях, а по привычке – на телеэкранах. Ольга рассказала в интервью порталу WMJ.ru, как у нее возникла такая идея и какие мужчины ее привлекают в первую очередь.
«Знаете, не хочу из себя строить человека, которым не являюсь. Да, я в себе уверена. Да, мне приходится быть сильной. Я не буду притворяться, что готова на рай в шалаше, потому что четко понимаю, чего хочу получить от жизни, и знаю, какие отношения мне нужны. Если мужчину это испугает, если он будет себя некомфортно чувствовать из-за этого, значит, он слабый мужчина», — заявила Бузова.
На вопрос, почему ее проект называется так необычно, Ольга со смехом ответила: «А как вы хотите, чтобы называлось шоу, которое я сама придумала? Не мужчины же пришли ко мне и сказали: «Оля, мы хотим за тебя бороться! Можно для нас что-то организовать?» Я ведь сама пришла на канал, сама все придумала и сама предложила идею. Да и вообще, самое главное — это не название, а формат и концепция: мужчины должны бороться за мое сердце, то есть бороться за Бузову, а я хочу быть за мужчиной. Такая игра слов».
Напомним, уже сейчас СМИ догадываются: избранником самой известной холостячки России стал ведущий мероприятий Сергей Зеленский. Пару видели в рыбном ресторане в Сочи: они наслаждались обществом друг друга, а затем, как сообщил портал Super.ru, вышли вместе и исчезли в неизвестном направлении. Среди других претендентов на руку и сердце Ольги Бузовой — занимающийся криптовалютой миллионер Евгений Назаров, сырный магнат Денис Лебедев, а также диджей Андрей Наумов, встречавшийся ранее с победительницей 6-го сезона шоу «Холостяк» Дарьей Клюкиной.
Фото и видео: Instagram