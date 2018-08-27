logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Я сразу чувствую слабых мужчин»: Ольга Бузова о поисках новой любви у всех на глазах

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 8

Ольга Бузова

Arrows-left
Arrows-right
Reload
На днях на телеканале ТНТ стартовал проект «Замуж за Бузову», в котором 32-летняя певица — одна из самых популярных в стране — будет искать настоящие чувства. Ольга дала большое интервью и рассказала, какие именно цели ставит перед собой и участниками шоу.

После болезненного развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова долгое время оставалась одна. Но в итоге певица и телеведущая решила найти новую любовь, при этом активные поиски она ведет не на вечеринках или в специальных приложениях, а по привычке – на телеэкранах. Ольга рассказала в интервью порталу WMJ.ru, как у нее возникла такая идея и какие мужчины ее привлекают в первую очередь.

«Знаете, не хочу из себя строить человека, которым не являюсь. Да, я в себе уверена. Да, мне приходится быть сильной. Я не буду притворяться, что готова на рай в шалаше, потому что четко понимаю, чего хочу получить от жизни, и знаю, какие отношения мне нужны. Если мужчину это испугает, если он будет себя некомфортно чувствовать из-за этого, значит, он слабый мужчина», — заявила Бузова.

На вопрос, почему ее проект называется так необычно, Ольга со смехом ответила: «А как вы хотите, чтобы называлось шоу, которое я сама придумала? Не мужчины же пришли ко мне и сказали: «Оля, мы хотим за тебя бороться! Можно для нас что-то организовать?» Я ведь сама пришла на канал, сама все придумала и сама предложила идею. Да и вообще, самое главное — это не название, а формат и концепция: мужчины должны бороться за мое сердце, то есть бороться за Бузову, а я хочу быть за мужчиной. Такая игра слов».

Напомним, уже сейчас СМИ догадываются: избранником самой известной холостячки России стал ведущий мероприятий Сергей Зеленский. Пару видели в рыбном ресторане в Сочи: они наслаждались обществом друг друга, а затем, как сообщил портал Super.ru, вышли вместе и исчезли в неизвестном направлении. Среди других претендентов на руку и сердце Ольги Бузовой — занимающийся криптовалютой миллионер Евгений Назаров, сырный магнат Денис Лебедев, а также диджей Андрей Наумов, встречавшийся ранее с победительницей 6-го сезона шоу «Холостяк» Дарьей Клюкиной.

Фото и видео: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...