«Я сразу чувствую слабых мужчин»: Ольга Бузова о поисках новой любви у всех на глазах

После болезненного развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова долгое время оставалась одна. Но в итоге певица и телеведущая решила найти новую любовь, при этом активные поиски она ведет не на вечеринках или в специальных приложениях, а по привычке – на телеэкранах. Ольга рассказала в интервью порталу WMJ.ru, как у нее возникла такая идея и какие мужчины ее привлекают в первую очередь.

«Знаете, не хочу из себя строить человека, которым не являюсь. Да, я в себе уверена. Да, мне приходится быть сильной. Я не буду притворяться, что готова на рай в шалаше, потому что четко понимаю, чего хочу получить от жизни, и знаю, какие отношения мне нужны. Если мужчину это испугает, если он будет себя некомфортно чувствовать из-за этого, значит, он слабый мужчина», — заявила Бузова.