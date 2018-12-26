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«Я слишком многого хочу»: Козловский рассказал, почему иногда ссорится с Зуевой

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Зуева и Данила Козловский

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33-летний Данила Козловский откровенно признался, из-за чего у него с 31-летней возлюбленной Ольгой Зуевой случаются ссоры.

Данила Козловский и Ольга Зуева вместе уже больше трех лет, и в их отношениях царят мир и гармония — влюбленные никогда не расставались надолго и часто принимают участие в совместных проектах отчасти и по этой причине. Об этом актер рассказал в недавнем эпизоде шоу братьев Верников «2Верник2», отметив, что все же порой у них с Ольгой, как и у любой пары, случается недопонимание.

«Мы, бывает, ссоримся с Олей из-за того, что я слишком многого хочу. Она иногда говорит: «Дань, не бери на себя так много, уронишь». Но мне интересно попробовать все», — признался артист.

Также Козловский рассказал, что во время знакомства с девушкой заметил многие недостатки в ее тогдашнем образе, но тем не менее влюбился с первого взгляда. «У Оли была опухшая щека из-за проблем с зубом мудрости. Еще ее неудачно постриг парикмахер — у нее была кривая челка. Кроме того, было очень холодно, и она взяла у подруги пальто, которое было в два раза больше, чем надо. Она подготовилась к встрече как надо. Но когда наши взгляды пересеклись, через меня будто разряд тока прошел. Это было что-то уникальное, такое сразу чувствуешь», — заявил Данила.

Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram, архивы пресс-служб

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