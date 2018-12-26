«Я слишком многого хочу»: Козловский рассказал, почему иногда ссорится с Зуевой

Данила Козловский и Ольга Зуева вместе уже больше трех лет, и в их отношениях царят мир и гармония — влюбленные никогда не расставались надолго и часто принимают участие в совместных проектах отчасти и по этой причине. Об этом актер рассказал в недавнем эпизоде шоу братьев Верников «2Верник2», отметив, что все же порой у них с Ольгой, как и у любой пары, случается недопонимание.

«Мы, бывает, ссоримся с Олей из-за того, что я слишком многого хочу. Она иногда говорит: «Дань, не бери на себя так много, уронишь». Но мне интересно попробовать все», — признался артист.