«Я счастлива, что у меня есть ты»: Глюк'oZa поздравила мужа необычной фотографией

Фотография, которой певица Глюк'oZa поздравила своего супруга с днем рождения, удивила многих ее подписчиков. На снимке муж и жена вместе занимаются йогой. Подписчики блога Натальи не ожидали от пары сложной позы.
«Как я счастлива, что у меня есть ты, мое лучшее продолжение! С днем Рождения, любимый», — написала певица.
Несколькими часами позже Наташа поздравила маму. «Моя любимая мамочка!! С днем Рождения! Спасибо тебе за все, потому что я счастлива быть собой. Оставайся всегда такой красивой и счастливой», — написала благодарная дочь.
Поклонники Глюк'oZы поздравляют в комментариях мужа и маму, отмечая что первый отлично подходит певице как супруг, а вторая — замечательно выглядит для своего возраста.
Присоединяемся к поздравлениям!
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram