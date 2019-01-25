«Я счастлива, что у меня есть ты»: Глюк'oZa поздравила мужа необычной фотографией

Фотография, которой певица Глюк'oZa поздравила своего супруга с днем рождения, удивила многих ее подписчиков. На снимке муж и жена вместе занимаются йогой. Подписчики блога Натальи не ожидали от пары сложной позы.

«Как я счастлива, что у меня есть ты, мое лучшее продолжение! С днем Рождения, любимый», — написала певица.