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«Я предлагала Игорю расстаться из-за беременности его жены»: Лопырева прокомментировала самый щекотливый вопрос в своих новых отношениях

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Игорь Булатов и Виктория Лопырева с друзьями в Майами

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35-летняя модель, ожидающая первенца от недавно разведенного бизнесмена Игоря Булатова, дала новое откровенное интервью.

Уже почти неделю в Сети не утихает бурное обсуждение романа Виктории Лопыревой и экс-вице-президента «Ташир Групп» Игоря Булатова — именно этот мужчина и является отцом будущего первенца Виктории. Но малыш будет не первым для Игоря — у него есть также двое детей от уже бывшей супруги Таты Карапетян, дочери бывшего же босса Булатова Самвела Карапетяна.

Вся соль ситуации заключается в том, что на момент начала романа Игоря и Виктории Тата была беременна вторым ребенком, дочкой Амели, которой сейчас нет и года. «Я не знала, пока не столкнулась с ней на показе Шанель в конце мая, но на тот момент сама уже была в положении. Очень мучалась, предлагала расстаться, Игорь убедил меня, что мы должны быть вместе», — заявила сама Лопырева в комментарии для Telegram-канала «Антиглянец» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Напомним, до встречи с Игорем Булатовым Виктория Лопырева собиралась замуж за певца Николая Баскова, а также была гражданской супругой футболиста Федора Смолова. Также имя блондинки связывали с бизнесменом Николаем Саркисовым.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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