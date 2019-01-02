«Я предлагала Игорю расстаться из-за беременности его жены»: Лопырева прокомментировала самый щекотливый вопрос в своих новых отношениях

Уже почти неделю в Сети не утихает бурное обсуждение романа Виктории Лопыревой и экс-вице-президента «Ташир Групп» Игоря Булатова — именно этот мужчина и является отцом будущего первенца Виктории. Но малыш будет не первым для Игоря — у него есть также двое детей от уже бывшей супруги Таты Карапетян, дочери бывшего же босса Булатова Самвела Карапетяна.
Вся соль ситуации заключается в том, что на момент начала романа Игоря и Виктории Тата была беременна вторым ребенком, дочкой Амели, которой сейчас нет и года. «Я не знала, пока не столкнулась с ней на показе Шанель в конце мая, но на тот момент сама уже была в положении. Очень мучалась, предлагала расстаться, Игорь убедил меня, что мы должны быть вместе», — заявила сама Лопырева в комментарии для Telegram-канала «Антиглянец» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).
Напомним, до встречи с Игорем Булатовым Виктория Лопырева собиралась замуж за певца Николая Баскова, а также была гражданской супругой футболиста Федора Смолова. Также имя блондинки связывали с бизнесменом Николаем Саркисовым.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram