«Я предлагала Игорю расстаться из-за беременности его жены»: Лопырева прокомментировала самый щекотливый вопрос в своих новых отношениях

Напомним, до встречи с Игорем Булатовым Виктория Лопырева собиралась замуж за певца Николая Баскова, а также была гражданской супругой футболиста Федора Смолова. Также имя блондинки связывали с бизнесменом Николаем Саркисовым.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram